Окупанти прорвалися з боку Херсона - Миколаївська ОДА

Глава Миколаївської ОГА заявив про прорив окупантів з боку Херсона / Reuters

Глава Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім заявив про порив окупантів з боку Херсона.

Новина з'явилася в офіційному Telegram-каналі Миколаївської ОДА.

"Там прорив по стороні Херсона. Наші обкопуються в потрібних місцях. Прийматимуть бій. Є деякі загрози, щоб не було паніки, сьогодні п'ятниця, я з ОДА відпустив раніше своїх рядових співробітників", - сказав Кім.

Раніше Арестович назвав Херсон серед найнебезпечніших ділянок протистояння російським військам.

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Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнний стан. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

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