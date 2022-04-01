"Просто все зіпсували": дружина Усика показала зруйнований будинок після візиту окупантів

Катерина Усик веде активну інформаційну війну проти окупантів.
Сім'я Олександра Усика стала однією з численних жертв "русского мира".
Дружина українського чемпіона показала, як виглядає їхній будинок після візиту російських окупантів.
Будинок Усика був окупований, а зараз у дворі порожнеча і суцільна розруха.
Фотографію зораного військовою технікою двору дружина українського боксера опублікувала в Instagram.
"Тварі! Все зіпсували і на*рали!". "Русский мир!!! Заїхав і до мене!!! Тварі!!! Просто все зіпсували, на*срали, як завжди!!!",- пише Катерина.
Катерина Усик веде активну інформаційну війну проти окупантів.
Її неодноразові пости в соціальних мережах почали призводити до того, що аккаунт дружини боксера заблокували. Чому вона була навіть рада.
Усик веде підготовку до бою з Джошуа
Усик з сім'єю зараз знаходиться в Празі, де боксер почав підготовку до наступного бою.
Промоутер Олександр Красюк веде активну фазу переговорів про бій-реванш з Ентоні Джошуа. А ось сам чемпіон заявив, що після поєдинку повернеться в Україну.
Раніше дружина українського боксера Олександра Усика поділилася в Instagram статтею відомої викладачки в українській школі сомельє Євгенії Ніколайчук.
Ніколайчук стала першою українкою, яка отримала престижну міжнародну кваліфікацію у сфері вина. Вона розповіла про жителів Криму, з якими перетнулася під час вимушеної евакуації з України.
Зокрема, Ніколайчук розповіла, що жителі Криму використовують свої українські паспорти, щоб користуватися всіма привілеями, які Європа зробила для біженців з материкової частини України.
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