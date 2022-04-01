"Просто все зіпсували": дружина Усика показала зруйнований будинок після візиту окупантів

Будинок Усика розбили окупанти / Instagram

Сім'я Олександра Усика стала однією з численних жертв "русского мира".

Дружина українського чемпіона показала, як виглядає їхній будинок після візиту російських окупантів.

Будинок Усика був окупований, а зараз у дворі порожнеча і суцільна розруха.

Фотографію зораного військовою технікою двору дружина українського боксера опублікувала в Instagram.

"Тварі! Все зіпсували і на*рали!". "Русский мир!!! Заїхав і до мене!!! Тварі!!! Просто все зіпсували, на*срали, як завжди!!!",- пише Катерина.

Катерина Усик веде активну інформаційну війну проти окупантів.

Її неодноразові пости в соціальних мережах почали призводити до того, що аккаунт дружини боксера заблокували. Чому вона була навіть рада.

Усик веде підготовку до бою з Джошуа

Усик з сім'єю зараз знаходиться в Празі, де боксер почав підготовку до наступного бою.

Промоутер Олександр Красюк веде активну фазу переговорів про бій-реванш з Ентоні Джошуа. А ось сам чемпіон заявив, що після поєдинку повернеться в Україну.

Раніше дружина українського боксера Олександра Усика поділилася в Instagram статтею відомої викладачки в українській школі сомельє Євгенії Ніколайчук.

Ніколайчук стала першою українкою, яка отримала престижну міжнародну кваліфікацію у сфері вина. Вона розповіла про жителів Криму, з якими перетнулася під час вимушеної евакуації з України.

Зокрема, Ніколайчук розповіла, що жителі Криму використовують свої українські паспорти, щоб користуватися всіма привілеями, які Європа зробила для біженців з материкової частини України.

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