УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Протести в Казахстані: в Алмати загострюється ситуація, країна сидить без Інтернету

4 січня 2022, 21:17

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням. Він закликав жителів країни проявити розсудливість і не піддаватися на провокації

У Казахстані тривають протести

Сьогодні ввечері у Казахстані на тлі протестів, які спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу, почалися перебої з мобільним інтернетом, повідомляє Радіо Свобода.

При цьому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив в новим відеозверненням до громадян країни.

Нове звернення президента Казахстану до народу

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням. Він закликав жителів країни проявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини і ззовні.

Токаєв також підкреслив, що" влада не впаде", проте Казахстану потрібен не конфлікт, а взаємна довіра і діалог. Президент також пообіцяв врахувати всі законні вимоги протестувальників.

Реклама

Ситуація в Алмати загострюється

В Алмати на проспекті Республіки протестувальники почали громити поліцейські автомобілі. При цьому правоохоронці розпилили сльозогінний газ. Над площею стоїть густий дим.

Також до району проспекту стягнуті водомети.

В Алмати силовики пустили в хід сльозогінний газ, щоб відтіснити протестувальників.

Перебої в роботі мобільного інтернету

Перебої зі зв'язком спостерігаються в Алмати та інших регіонах Казахстану. Оператори мобільного зв'язку Beeline і Kcell пояснили, що перебої пов'язані із забезпеченням антитерористичної та громадської безпеки.

"Згідно з пунктом 1-2 статті 41-1 Закону РК "Про зв'язок" зараз компетентними органами Республіки Казахстан ведуться заходи щодо призупинення роботи мереж і надання послуг зв'язку в інтересах забезпечення антитерористичної та громадської безпеки", - повідомляє Kcell в Twitter.

При цьому Beeline заявив, що перебої в мережі відбуваються з незалежних від компанії причин.

"В даний час у нас спостерігаються обмеження з наданням послуги мобільного інтернету з незалежних від компаній причин", - повідомляє Beeline Казахстан в Twitter.

Затримання журналіста Радіо Свобода

На тлі масових заворушень проти підвищення тарифів на газ в Казахстані співробітники місцевої поліції затримали в. о. керівника Алматинського бюро Радіо Свобода Азаттика Касима Аманжола, передають у самій редакції.

Затримання відбулося, коли журналіст вів зйомку акції протесту, попри те, що він пред'явив правоохоронцям посвідчення представника ЗМІ і пояснив, що виконує свої професійні обов'язки.

Що вимагають протестувальники

Спочатку мітингувальники закликали знизити ціну на газ, проте за три дні кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

Також вони хочуть, щоб колишній президент Нурсултан Назарбаєв відійшов від політики.

У містах Жанаозен і Актау на заході Казахстану ніч на вівторок, 4 січня, сотні протестувальників провели на площах. В Актау мітингувальники встановили намети і юрту.

Протести тривають і 4 січня. У Жанаозені на мітинг вийшли 4 тисячі людей. В Актау протестувальники встановили на площі 3 намети і 2 юрти.

Нагадаємо, раніше колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пояснив позицію Нур-Султана по захопленню Криму Росією в 2014 році. За його словами, Казахстан не став визнавати Крим російським, оскільки тоді довелося б визнати ряд самопроголошених держав.

Читайте також:

viber
Казахстан акція протесту
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 1 січня 2022: Тільцям - любовний трикутник, Дівам - знаки долі, Козерогам - удачаГороскоп на сьогодні, 1 січня 2022: Тільцям - любовний трикутник, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача Гороскоп на сьогодні, 3 січня 2022: Близнюкам - ризик, Левам - витрати, Терезам - віщі сниГороскоп на сьогодні, 3 січня 2022: Близнюкам - ризик, Левам - витрати, Терезам - віщі сни Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022 В Україні з 1 січня "злетів" у ціні алкоголь: скільки коштують напоїВ Україні з 1 січня "злетів" у ціні алкоголь: скільки коштують напої Гороскоп Зеленського на 2022 рік: астролог зробив передбачення для президентаГороскоп Зеленського на 2022 рік: астролог зробив передбачення для президента
22:31

Прокурор відкликав клопотання щодо арешту Порошенка: у ДБР заперечують

22:03

Трагедія на Одещині: загинула сім'я з п'яти осіб

21:47

Весна увірветься в січні: в Україні несподівано потеплішає до +13Відео

21:39

"Лікарі нічого не робили": під Києвом у новорічну ніч померла дівчинка в лікарніВідео

21:17

Протести в Казахстані: в Алмати загострюється ситуація, країна сидить без ІнтернетуВідео

Реклама
20:45

МОЗ змінило схеми змішування вакцин від коронавірусу

20:39

З кульками і перерізанням стрічки: на Рівненщині влаштували "урочисте відкриття" шкільного туалету

20:34

Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Відео

20:27

Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022

19:46

В Україні запровадили нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсіюВідео

19:41

На Волині невакцинована від COVID-19 вчителька добилася через суд повернення на роботуВідео

19:15

"На горизонті рідні Карпати": Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель з величезним кортежем

19:07

Гороскоп на завтра, 5 січня 2022: Близнюкам – помилки, Дівам - надбавка до зарплати, Скорпіонам - розвагиВідео

18:48

Україна для Путіна – кістка в горлі: або проковтне, або задихнеться, втративши їїПогляд

18:46

Ані Лорак дасть концерти в Україні - Кондратюк і Зібров в обуренні

18:33

Свята в січні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

18:30

У Запорізькій області родичі померлої дитини увірвалися в реанімацію лікарні і побили медиківВідео

18:07

Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідВідео

17:48

Заманив в авто і вивіз за село: під Черкасами чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку

17:26

Олег Винник зворушливо привітав свою "таємну дружину" і бек-вокалістку Таюне з Днем народження

Реклама
17:22

"Будемо діяти рішуче": в ЄС розкритикували Росію за агресію проти УкраїниВідео

17:12

Як приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секретиВідео

17:03

"Потрібно трохи пригальмувати": депутат Ірина Геращенко опинилася на милицяхВідео

16:38

У місті під Запоріжжям в один день звільнилися 95% особового складу поліції

16:33

"Шукає скумбрію по 8": у Мережі висміяли дивне фото Порошенка в супермаркетіВідео

16:15

Водіїв чекає новий сюрприз: ціни на автогаз в Україні різко злетятьВідео

15:54

НАТО скликає екстрену зустріч, щоб обговорити російську загрозу та безпеку Європи

15:50

Прикмети на 5 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду

15:43

Без булочок, сосисок і газованої води: у шкільних їдальнях ввели нові заборониВідео

15:16

Найсмачніший салат на Різдво Христове 2022: неймовірно простий рецептВідео

15:06

Слава Камінська похвалилася ідеальними ногами і осиною талією в купальнику

15:04

Через зростання ціни на газ Казахстан поглинули масові протестиВідео

14:53

Рекордні ціни на сало: українців ошелешили захмарним подорожчаннямВідео

14:35

Українцям накрутили податки: хто і чому заплатить більшеВідео

14:15

Українки отримають доплату в 9% за підвищення пенсійного віку: хто саме

14:14

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

14:12

Соліст Maneskin Даміано Давид показав рідкісний знімок з коханою

13:57

Цифри в платіжках злетіли на 500 гривень: в Україні рекордно подорожчала доставка газуВідео

13:38

В Україні вводять бустерну дозу COVID-вакцини для людей старше 60 років

13:26

Зняла білизну і сходила в туалет: у Львові дівчина осквернила пам'ятник Бандері

Реклама
13:04

У Полтаві оголосили тендер на "Велике будівництво" нової злітно-посадкової смуги аеропорту

12:57

Спочатку побив, а потім зарізав: на Львівщині син жорстоко розправився з власним батькомФото

12:56

У Мережі обурилися через гори сміття після святкування біля головної ялинки в центрі КиєваВідео

12:40

Як Швейцарія врятувала доньку МедведчукаПогляд

12:40

Вихідні в січні 2022 в Україні: скільки додаткових днів відпочинку принесуть новорічні свята

12:38

Податкова запустить перевірки компаній і ФОПів: кого з них торкнеться

12:38

Влад Яма мало не помер під час новорічного концертуВідео

12:20

Залучите удачу і багатство: п'ять речей, які потрібно встигнути зробити до Різдва 7 січняВідео

12:19

Кличко випустив календар на "2222 рік" з колекцією своїх ляпів

12:16

Дикий пранк у Дніпрі: школяр плюнув в обличчя продавця кіоску і нарвався на несподівану відповідьВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти