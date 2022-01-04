Протести в Казахстані: в Алмати загострюється ситуація, країна сидить без Інтернету

У Казахстані тривають протести

Сьогодні ввечері у Казахстані на тлі протестів, які спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу, почалися перебої з мобільним інтернетом, повідомляє Радіо Свобода.

При цьому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив в новим відеозверненням до громадян країни.

Нове звернення президента Казахстану до народу

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням. Він закликав жителів країни проявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини і ззовні.

Токаєв також підкреслив, що" влада не впаде", проте Казахстану потрібен не конфлікт, а взаємна довіра і діалог. Президент також пообіцяв врахувати всі законні вимоги протестувальників.

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Ситуація в Алмати загострюється

В Алмати на проспекті Республіки протестувальники почали громити поліцейські автомобілі. При цьому правоохоронці розпилили сльозогінний газ. Над площею стоїть густий дим.

Також до району проспекту стягнуті водомети.

В Алмати силовики пустили в хід сльозогінний газ, щоб відтіснити протестувальників.

Перебої в роботі мобільного інтернету

Перебої зі зв'язком спостерігаються в Алмати та інших регіонах Казахстану. Оператори мобільного зв'язку Beeline і Kcell пояснили, що перебої пов'язані із забезпеченням антитерористичної та громадської безпеки.

"Згідно з пунктом 1-2 статті 41-1 Закону РК "Про зв'язок" зараз компетентними органами Республіки Казахстан ведуться заходи щодо призупинення роботи мереж і надання послуг зв'язку в інтересах забезпечення антитерористичної та громадської безпеки", - повідомляє Kcell в Twitter.

При цьому Beeline заявив, що перебої в мережі відбуваються з незалежних від компанії причин.

"В даний час у нас спостерігаються обмеження з наданням послуги мобільного інтернету з незалежних від компаній причин", - повідомляє Beeline Казахстан в Twitter.

Затримання журналіста Радіо Свобода

На тлі масових заворушень проти підвищення тарифів на газ в Казахстані співробітники місцевої поліції затримали в. о. керівника Алматинського бюро Радіо Свобода Азаттика Касима Аманжола, передають у самій редакції.

Затримання відбулося, коли журналіст вів зйомку акції протесту, попри те, що він пред'явив правоохоронцям посвідчення представника ЗМІ і пояснив, що виконує свої професійні обов'язки.

Що вимагають протестувальники

Спочатку мітингувальники закликали знизити ціну на газ, проте за три дні кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

Також вони хочуть, щоб колишній президент Нурсултан Назарбаєв відійшов від політики.

У містах Жанаозен і Актау на заході Казахстану ніч на вівторок, 4 січня, сотні протестувальників провели на площах. В Актау мітингувальники встановили намети і юрту.

Протести тривають і 4 січня. У Жанаозені на мітинг вийшли 4 тисячі людей. В Актау протестувальники встановили на площі 3 намети і 2 юрти.

Нагадаємо, раніше колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пояснив позицію Нур-Султана по захопленню Криму Росією в 2014 році. За його словами, Казахстан не став визнавати Крим російським, оскільки тоді довелося б визнати ряд самопроголошених держав.

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