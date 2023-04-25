Путін розігнав генералів-невдах через провальні наступи та великі втрати – ISW

Президент Росії розпорядився про додаткові зміни військового командування і звільнив кількох командирів через поразки на різних ділянках фронту.

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Путін звільнив військове командування / скриншот: YouTube

Президент країни-агресора Володимир Путін розпорядився влаштувати "чистку" військового командування і звільнив командирів через поразки на фронті.

Таким чином, із посади були звільнені начальник Східного військового округу Рустам Мурадов та раніше – командувач війни проти України Олександр Дворніков. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на так званих російських воєначальників, заявили, що 20 квітня Путін видав офіційний указ про звільнення Мурадова, ймовірно, через невдалий наступ на Вугледар. Варто зазначити, що ця атака окупантів призвела до значних втрат їх армії та військової техніки. Чутки про відставку Мурадова з'явилися на початку весни.

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Російські військові блогери поширюють інформацію, що генерала армії Дворникова також звільнили указом президента РФ. У квітні 2022 року він перебував в Україні, командуючи армією окупантів. Путін також звільнив генерала Олександра Журавльова, колишнього командувача Західним військовим округом, який керував обстрілом Харкова. Глава Кремля також звільнив інших неназваних воєначальників.

"Зараз Кремль покладається на новопризначеного командувача Повітряно-десантними військами Росії генерал-полковника Михайла Теплінського для досягнення вирішальних результатів", – зазначають аналітики.

У звіті зауважується, що повідомлення про зміни у російському військовому командуванні послідували за звісткою про звільнення 19 квітня командувача Тихоокеанського флоту РФ адмірала Сергія Авакянця.

Один із російських блогерів зазначив, що звільнення Авакянца не пов’язане із поганою роботою на військових навчаннях у Тихому океані. Ймовірно, адмірала відправили у відставку, тому що йому наказали створити нову "організацію" під контролем "газового сектора".

"Незрозуміло, чи не є це навмисно розпливчастим посиланням на повідомлення про те, що російська державна газова компанія "Газпром" створила приватне охоронне підприємство. Блогер зазначив, що не впевнений, чи організація співпрацюватиме з Російським добровольчим товариством сприяння армії, авіації та флоту Росії або з національним рухом юних кадетів (так звана юнармія)", – вказано у звіті ISW.

Дивіться відео про те, як Путін спускає мільярди на вітер, а пропаганда РФ потихеньку починає давати задню:

Провали Росії та майбутній переворот держави-агресорки

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції на Донбасі. Натомість армія країни-агресорки провалила вже 16 конкретних термінів захоплення Донеччини та Луганщини.

Через поразки на фронті та розбіжності у політиці у Росії може статись палацовий переворот, верхівка Кремля вже обговорює наступника Путіна. Зміна влади в країні-агресорі Росії може відбутися таємно, вважає Кирило Буданов.

Варто зазначити, що мешканці Росії можуть вийти на "майдан" через поразки на фронті, адже воєнні невдачі можуть запустити процес пошуку винних всередині Росії.

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