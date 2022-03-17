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Психолог дала цінні поради мамам, які допоможуть не збожеволіти під час війни

17 березня 2022, 04:52

Чим більше дитина володіє інформацією, тим більше у нього стійкості, впевнена експерт.

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Український психолог Світлана Ройз розповіла, як врятувати дітей від психологічних травм під час війни, і не зійти з розуму дорослій людині.

Набратися терпіння

Важливо відновити тактильний контакт і задати питання, що турбує дитину. Дітей завжди потрібно хвалити за те, що вони сильні і впоралися з такими проблемами.

"Кожен раз, коли мені хочеться її тріснути - я її обіймаю", - говорить Ройз про своє спілкування з дочкою.

Контролювати невербальні сигнали

Батькам потрібно контролювати свою міміку і невербальні сигнали, тому що діти залежать від їх стійкості. Дітям потрібно спокійно і без паніки пояснити те, що відбувається навколо. Реакція мами і тата на події війни впливають на сприйняття дитини. Важливо показати, що сім'я впорається з труднощами, це допоможе розчинити страх і напругу.

Не обмежувати гаджети і давати завдання

Грати в гаджети для дитини зараз безпечно. Крім того, ігри та мультики відволікають від реальності. Але важливо дітям давати завдання, щоб вони відчували себе потрібними. Дитині будь-якого віку дуже важливо на щось впливати і контролювати ситуацію.

Підтримувати контакт з однолітками

Дітям необхідно забезпечити контакт з однолітками, таким чином, вони зможуть ділитися своїми переживаннями і підтримувати один одного. У дітей різного віку може спостерігатися одночасне дорослішання і регрес в емоційних реакціях, іграх, поведінці і в мові.

Чесно відповідати на питання

Чим більше дитина володіє інформацією, тим більше у нього стійкості.

Реагувати на потреби дитини

Діти реагують на стрес по-різному: хтось вимагає уваги мами, а деякі стають нестерпно агресивними. Малюк не вміє сам себе заспокоювати, йому потрібно допомогти. Потрібно попросити дитину глибоко дихати разом, стиснути руку мами, тупотіти ногами, дути на великий палець або вважати предмети поруч.

Повернути колишні блага

Незважаючи на війну, життя триває.

"Якщо дитина може повернутися в школу - чудово. Потрібно робити те, що було регулярним у мирний час – це терапія", – резюмувала Ройз.

Нагадаємо, психіка людей починає звикати до війни, але це не є доброю ознакою, тому важливо перебороти себе, а як - читайте тут.

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війна в Україні психолог
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