Психотерапевт розповіла, як побороти осінню нудьгу та не впасти в депресію

Як побороти осінню депресію / Фото Pixaby

Нудьга та депресія - це два абсолютно різних поняття і не варто їх плутати.

Про це заявила Олена Щербань - сімейний психолог, психотерапевт, сексолог-відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді.

"Хандра - цікаве слово, яке жодним чином не пов'язане з депресією. Якщо ви нудьгуєте, ви можете скористатися цим і відпочити три дні. Через два-три дні цей стан минає", - зазначає психолог.

У той же час, депресія - стан, за якого все погано і буде тільки гірше у внутрішньому сприйнятті людини, і нічого цього не може змінити. При цьому енергії на будь-які дії немає абсолютно. Зменшення світлового дня може спровокувати апатичні стани.

"Ми, як тварини, не можемо впасти в сплячку, коли день максимально скорочується. Ми прокидаємося, коли на вулиці ще темно, і наш організм використовує велику кількість серотоніну, щоб обслужити мелатонін всередині нас, щоб ми могли прокинутися й бути активними", - звернула увагу Олена Щербань.

Реклама

Також психолог дала кілька порад, як впоратися з депресією:

Можна підтримати себе штучно-спортом, танцями, йогою, скандинавською ходьбою, тобто будь-який руховою активністю, яка буде запускати кровообіг, перешкоджаючи застою лімфи. Таким чином, організм постійно перебуватиме в ритмі.

Також важлива їжа і вода. Потрібно пити велику кількість води і правильно харчуватися корисними продуктами.

У фастфуді немає нічого корисного, щоб підтримати психіку в цей перехідний період.

Осінь - це адаптаційний період, коли непогано просто себе підтримати. Спробуйте знайти якісь задоволення, щось, що подобається особисто вам: валятися на ліжку, дивитися в стелю і слухати музику, ходити до музеїв і на виставки з друзями, читати книги, що розвивають мозок, медитувати і застосовувати дихальні практики. Це прояв турботи і любові до себе.

Якщо ви хочете якусь чарівну паличку, то її немає. Доведеться приділити собі увагу. Скеруйте енергію на себе, й тоді ваша психіка запрацює і не буде настільки сильно схильна до погодних і сезонних змін.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що життя більш комфортним і наповненим благополуччям допоможуть зробити прості п'ять правил психології.

Нагадаємо, раніше Олена Щербань розповіла про те, що дисгармонію в парі ніяк не можна пускати на самоплив.

До того психологи розповіли, як розпізнати чоловіків, яким від жінок потрібен тільки секс.

Повну версію чату з Оленою Шербань читайте тут