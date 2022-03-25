Путін рухається до плану Б: аналітик розкрив його небезпеку і спрогнозував ефект санкцій проти РФ

Путін застосує важку артилерію / скріншот з відео

Глава РФ Володимир Путін рухається до плану Б, щоб влаштувати терор в Україні, через те, що його армія фундаментально зазнала невдачі. Так вважає аналітик Джеймс Роджерс.

За його словами, війська Путіна не змогли домогтися значного територіального прогресу за більш ніж місяць конфлікту в Україні, де були вбиті шість російських генералів. У зв'язку з цим, Росія може вдатися до більш жорстокої тактики, щоб домогтися успіху, незважаючи на те, що вона вже завдавала безжальні авіаудари по цивільному населенню, пише Express..

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФПлан Б полягає в тому, щоб забезпечити перемогу над Києвом.

"Я думаю, цілком очевидно, що Володимир Путін і його режим не впоралися зі своїми початковими військовими завданнями. Вони сподівалися дуже швидко захопити Україну і обезголовити український уряд. Але, за даними британської розвідки, це докорінно провалилося, і зараз мова йде про перехід до плану Б, який полягає у використанні важкої артилерії і ракетних ударів для поступового придушення українського опору. І руйнувати населені пункти, щоб наводити жах на населення, і поступово просуватися в бік Києва та інших міст, щоб спробувати взяти їх", - зазначив аналітик.

читайте такожПутіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає-експерт з РФКрім того, в НАТО стурбовані тим, що Росія намагається створити якийсь привід, звинувачуючи Україну, США і союзників по НАТО в підготовці до застосування хімічної і біологічної зброї.

"Є також ризик того, що це (атака з використанням хімічної зброї) матиме прямий вплив на людей, що живуть в країнах НАТО, тому що ми можемо бачити зараження, ми можемо бачити поширення хімічних агентів або біологічної зброї в наші країни", - додав він.

Роджерс підкреслив, що Росія вже застосовувала хімічну зброю раніше, в тому числі в Солсбері, і підтримувала режим Асада в Сирії.

"Світ набагато різноманітніший, ніж Сполучені Штати і Європа. Тому спроби США ізолювати Москву, які досі були лише частково ефективними, зазнають невдачі", - підсумував експерт.

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