Путін поскаржився Меркель на "деструктивну політику" України

Путін поскаржився Меркель на Україну

Сьогодні, 11 листопада, президент РФ Володимир Путін поспілкувався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це вже друга розмова між двома лідерами за останні кілька днів, повідомляє пресслужба Кремля.

Під час розмови російський лідер поскаржився на"деструктивну політику Києва, який все більше робить ставку на силові методи, в тому числі використовуючи в порушення мінського комплексу заходів ударні безпілотні апарати".

Також він зазначив, що Збройні сили США і низки інших країн НАТО в Чорному морі ведуть провокаційну активність, яка носить дестабілізуючий і небезпечний характер.

Російські війська біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

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