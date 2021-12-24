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Путін продовжує стягувати війська: оприлюднена свіжа карта Міноборони України

24 грудня 2021, 22:30

Концентрація російських військ також відзначена на східному кордоні України. Тут знаходиться близько 10 батальйонних тактичних груп.

Бойовики ДНР
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України / news.dn.ua

Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ, повідомляє Foreign Policy.

Видання опублікувало карту, яку використовує Міноборони України для інформування союзників. Нещодавній аналіз показує нарощування російських військових сил біля українського кордону України.

На карті показані місця зосередження російських військ біля кордону України. Так, на території Білорусі знаходяться авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. Крім того, в Курській області розташований табір з озброєнням і бойовою технікою.

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Концентрація російських військ також відзначена на східному кордоні України. Тут знаходиться близько 10 батальйонних тактичних груп.

На півдні зафіксовано перекидання в окупований Крим з Владикавказу підрозділу з ракетними установками "Іскандер".

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Україна попереджає союзників про розгортання Росією більшої кількості танків, артилерії та бронетехніки. У Міноборони також висловили стурбованість польотами російських бомбардувальників і винищувачів в Білорусі.

Війська Росії біля кордонів України

Восени американські журналісти The Washington Post і Politico заявили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. Для підтвердження своїх відомостей вони оприлюднили супутникові знімки.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія може стягнути до українських кордонів 175 000 військ. Втім, у Києві готові до такого сценарію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов зробив заяву про те, що після переговорів Байдена і Путіна Росія посилила концентрацію військ біля кордонів України. За його словами, про наступ зараз мови не йде, оскільки для військової операції росіянам буде потрібно мінімум 500-600 тисяч військових.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков говорив, що переміщення військ РФ в прикордонних з Україною районах нібито пов'язані із загрозою НАТО російським рубежам. У зв'язку з цим у Москві вимагали переговорів Путіна з президентом США Байденом.

Зустріч Байдена і Путіна у режимі відеозв'язку відбулася 7 грудня. За підсумками переговорів господар Білого дому піддав критиці Москву за концентрацію військ біля кордонів України і підтримав Київ. Також він не гарантував Кремлю того, що НАТО не буде розширюватися на схід, а українська держава відмовиться від інтеграції в Північноатлантичний альянс.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не має наміру відмовлятися від інтеграції в НАТО в обмін на відведення російських військ. За його словами, Україна не вірить гарантіям і обіцянкам Москви.

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