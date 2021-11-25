"Путін намагається знищити Україну": Данілов відверто висловився щодо планів агресора

В РНБО розповіли про плани Путіна / УНІАН

У РНБО аналізують ситуацію ситуацію щодо можливого вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року.

Світові країни вже усвідомили, що президент Росії Володимир Путін продовжує загострювати ситуацію, заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ток-шоу Право на владу.

Данілов прокоментував слова керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про напад Росії на Україну в кінці січня - початку лютого 2022 року.

"Ми аналізуємо все. Для нас немає жодної новини. Ми не бачимо тих загроз про які говорить Буданов на 15 січня. Немає сумніву, що Путін не знімає з порядку денного питання знищення нашої країни. Нічого не змінилося", - зазначив Данилов.

У той же час як зазначив секретар РНБО, світ давно зрозумів мотиви президента Російської Федерації щодо України.

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"Але світ зрозумів, що відбувається. Маски всі зняті", - заявив Данілов.

Агресія Росії

Нагадаємо, раніше заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович наступ російських військ на територію України призведе до втрати боєздатності Збройних сил Росії і поставить під питання існування політичного режиму Володимира Путіна.

Дотого колишній керівник українського МЗС Павло Клімкін говорив - керівник Росії, країни-агресора, Володимир Путін може вдатися до масштабних провокацій проти України. Але гарантії такого розвитку подій відсутні.