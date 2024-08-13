"Путіну ця історія вдалася": експерт розкрив, як РФ обдурила світ з ЗАЕС

Щоб хоч якось відвернути увагу від боїв на Курщині, а також налякати західну спільноту, Путін вирішив влаштувати провокацію на території ЗАЕС.

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Путін пішов на нову провокацію / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

У РФ давно вже немає другої армії світу і потужною військовою країною вони також не є, тому окупанти вдаються до терору ЗАЕС. Таке бачення ситуації описав в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов. Він дав відповідь на запитання, що насправді сталося на Запорізькій атомній станції.

"Його [Путіна] звичайні розмови про ядерну зброю вже нікого не лякають, і таким чином, залишається тільки її використовувати, або просто мовчати. І вони вигадали цього разу неформальний хід, а саме взяли покришки, підпалили їх в охолоджувальній трубі Запорізької АЕС. В принципі, це не мало жодних наслідків, звичайно, ані радіаційних, ані взагалі технічних наслідків, тому що просто валив чорний дим, але валив з великої труби", — пояснив він.

Хто такий Сергій Жирнов Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org. відео дня У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Жирнов звертає увагу, що більшість пересічних людей навіть не розуміють і не хочуть задуматися, що труба, з якої йшов дим, — це просто установка, що охолоджує, яка не використовується два роки.

"Але цей чорний дим, що валяє клубами з великої-великої труби, створив якусь картинку, яка вчора пройшла всіма міжнародними каналами. У цьому сенсі Путіну ця історія вдалася, тому що він — майстер створювати такі маневри, що відволікають, які коштують недорого, а справляють якесь враження. Це могло справити враження, до речі, на внутрішнього споживача", — зауважив колишній розвідник.

Також, як зазначає Жирнов, є люди, на яких ця картинка справила враження.

"Люди, які мають хоч краплю мізків у голові, розуміють, що це провокація, розуміють, що українська сторона не буде свою власну атомну станцію бомбити, влаштовувати якісь інциденти на своєму власному ядерному об’єкті. Це зрозуміло будь-якій нормальній людині", — сказав Жирнов.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Як відомо, нещодавно росіяни влаштували масштабну пожежу на ЗАЕС. Як повідомлялося, ворог підпалив значну кількість автомобільних шин в градирні станції.

За словами начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, дезінформацією РФ про нібито атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС, РФ вирішила відволікти світ від боїв у Курській області.

До слова, у МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі. Повідомляється, що окупанти відмовили команді МАГАТЕ "з міркувань безпеки" у проханні отримати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні.

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