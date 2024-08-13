УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Новини

"Путіну ця історія вдалася": експерт розкрив, як РФ обдурила світ з ЗАЕС

Даяна Швець
13 серпня 2024, 10:48
296
Щоб хоч якось відвернути увагу від боїв на Курщині, а також налякати західну спільноту, Путін вирішив влаштувати провокацію на території ЗАЕС.
Путін пішов на нову провокацію / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

У РФ давно вже немає другої армії світу і потужною військовою країною вони також не є, тому окупанти вдаються до терору ЗАЕС. Таке бачення ситуації описав в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов. Він дав відповідь на запитання, що насправді сталося на Запорізькій атомній станції.

"Його [Путіна] звичайні розмови про ядерну зброю вже нікого не лякають, і таким чином, залишається тільки її використовувати, або просто мовчати. І вони вигадали цього разу неформальний хід, а саме взяли покришки, підпалили їх в охолоджувальній трубі Запорізької АЕС. В принципі, це не мало жодних наслідків, звичайно, ані радіаційних, ані взагалі технічних наслідків, тому що просто валив чорний дим, але валив з великої труби", — пояснив він.

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

відео дня

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Жирнов звертає увагу, що більшість пересічних людей навіть не розуміють і не хочуть задуматися, що труба, з якої йшов дим, — це просто установка, що охолоджує, яка не використовується два роки.

"Але цей чорний дим, що валяє клубами з великої-великої труби, створив якусь картинку, яка вчора пройшла всіма міжнародними каналами. У цьому сенсі Путіну ця історія вдалася, тому що він — майстер створювати такі маневри, що відволікають, які коштують недорого, а справляють якесь враження. Це могло справити враження, до речі, на внутрішнього споживача", — зауважив колишній розвідник.

Також, як зазначає Жирнов, є люди, на яких ця картинка справила враження.

"Люди, які мають хоч краплю мізків у голові, розуміють, що це провокація, розуміють, що українська сторона не буде свою власну атомну станцію бомбити, влаштовувати якісь інциденти на своєму власному ядерному об’єкті. Це зрозуміло будь-якій нормальній людині", — сказав Жирнов.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Як відомо, нещодавно росіяни влаштували масштабну пожежу на ЗАЕС. Як повідомлялося, ворог підпалив значну кількість автомобільних шин в градирні станції.

За словами начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, дезінформацією РФ про нібито атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС, РФ вирішила відволікти світ від боїв у Курській області.

До слова, у МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі. Повідомляється, що окупанти відмовили команді МАГАТЕ "з міркувань безпеки" у проханні отримати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні.

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя МАГАТЭ Володимир Путін Запорізька АЕС ядерна загроза Сергій Жирнов
Реклама

Головне за день

"Маємо право знищувати": Мусієнко розкрив, чому Захід схвалює наступ ЗСУ на Курщині

"Маємо право знищувати": Мусієнко розкрив, чому Захід схвалює наступ ЗСУ на Курщині

11:45 Україна
Британія не дозволила бити по Курську ракетами Storm Shadow: яка причина

Британія не дозволила бити по Курську ракетами Storm Shadow: яка причина

10:53 Світ
Наступ у Курській області: які населені пункти вдалося звільнити - DeepState

Наступ у Курській області: які населені пункти вдалося звільнити - DeepState

09:47 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Це фінал : Зеленський прямо сказав, чому ЗСУ пішли на Курськ 9894

"Це фінал": Зеленський прямо сказав, чому ЗСУ пішли на Курськ

Написано в його творах : що любив їсти Тарас Шевченко - деякі страви дивують 8978

"Написано в його творах": що любив їсти Тарас Шевченко - деякі страви дивують

Причина досить гидка: чому собаки лижуть саме обличчя людей - знають одиниці 5225

Причина досить гидка: чому собаки лижуть саме обличчя людей - знають одиниці

Путін одразу поверне території під Курськом: у США дали диктатору одну пораду 4088

Путін одразу поверне території під Курськом: у США дали диктатору одну пораду

Останні новини

12:12

Настя Приходько показала обличчя у всіх деталях без ретуші

12:10

Жінка подорожує країнами з безкоштовним розкішним житлом: як їй це вдається

12:03

"Магніт для комарів": яку групу крові москіти "полюбляють" найбільше - дослідження

11:52

В Україні різко змінились ціни на популярні продукти: що подорожчало найбільше

11:45

"Маємо право знищувати": Мусієнко розкрив, чому Захід схвалює наступ ЗСУ на Курщині

Операція в Курській області надовго, на Росію чекають нові сюрпризи на інших напрямках – МусієнкоОперація в Курській області надовго, на Росію чекають нові сюрпризи на інших напрямках – Мусієнко
11:35

"Віталій Білоножко одружився!": вдова Білоножка показала фото з весілля онука

11:21

Чи можливі переговори з РФ до кінця року: Мусієнко дав прогнозВідео

11:12

Важкі вуличні бої: боєць ЗСУ розповів правду про бої в Нью-Йорку - що відомо

10:53

Британія не дозволила бити по Курську ракетами Storm Shadow: яка причина

Реклама
10:48

"Путіну ця історія вдалася": експерт розкрив, як РФ обдурила світ з ЗАЕС

10:39

Блекаут в кількох областях РФ: стали відомі наслідки атаки по Курській АЕС

10:30

Церковне свято 13 серпня: що заборонено робити у день Максима Сповідника

10:21

"Історичний прорив": сенатори США захопилися діями ЗСУ на Курщині

09:59

Обрав розважатися з мачухою-путіністкою: Нікіта Пресняков приховує свій вибір

09:47

Наступ у Курській області: які населені пункти вдалося звільнити - DeepState

09:30

Гороскоп на завтра 14 серпня: Стрільцям - інтригуючі зміни, Водоліям - вдалий день

09:00

Пожежа на Запорізькій АЕС. Як РФ вирішила відволікти світ від боїв у Курській області

08:58

"Не було жодних шансів": Трамп назвав ім'я політика, якого вважає винним у війні

08:52

Кірбі дав Путіну пораду, як повернути окуповану територію Курської області

08:38

"Готові пробачити": сенсаційне повернення Олега Винника - що відомо

Реклама
08:10

ЗСУ прорвались у Курській області: в ISW заявили про контроль над населеними пунктами

07:57

"Ну що ж ти робиш": путіністці Лоліті загрожує покарання - що вона витворила

07:45

Путін перекладає на інших відповідальність за події в Курській області - ISW

06:51

Пожежа на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ не змогли встановити причину

06:04

Росія запустила пропагандистську машину генерації фейків: чого чекатиПогляд

05:58

Північне сяйво в Україні: регіони накрила небезпечна магнітна буря

05:30

Мусієнко сказав, як операція на Курщині допоможе в переговорах із РФВідео

04:15

Інтернет буде "літати": як пришвидшити сигнал Wi-Fi – ефективні поради

03:30

"Гаряча фаза війни може тривати до літа 2025 року": Мусієнко зробив прогноз, що буде далі

03:10

Кохана Дмитра Кулеби заговорила про штамп у паспорті

02:43

Жовтизна зникне вмить: як відбілити пластик без зайвих зусиль

02:34

Військові не справляються: довірене лице Кремля заговорив про приниження Путіна

02:02

Лізти руками в землю не потрібно: як дізнатись, що рослину потрібно политиВідео

01:58

Кількість боїв стрімко збільшилась: Генштаб розповів, де найгарячіше на фронті

01:37

Це ще не кінець: у РФ у паніці заговорили про ще один наступ ЗСУ

01:30

Бунт проти Путіна: експерт натякнув, хто може очолити новий заколот у РФВідео

01:03

Путін точно готує серйозну відповідь для України за Курську область - Світан

00:29

Набираймось терпіння: російський опозиціонер розповів, чи піде проти Путіна

00:03

Путін одразу поверне території під Курськом: у США дали диктатору одну пораду

12 серпня, понеділок
23:51

РФ перекидає війська з Придніпров'я на Курський напрямок - речник ОСУВ "Таврія"

Реклама
23:28

Катя Репяхова розкрила справжню причину затримки мовлення у сина від Павліка

23:24

Україна може найняти американських пілотів для F-16: сенатор Грем

22:55

Дочка померлої Анастасії Заворотнюк публічно зізналася в залежності - деталі

22:50

"Це не закінчиться за тиждень": чи будуть ЗСУ виходити з Курської областіВідео

22:47

Переплутали із ЗСУ: росіяни "розмотали" вертольотом свою ж колону техніки під Курськом

22:39

Путіністка Лариса Доліна зовсім злетіла з котушок: публічно накинулася на фаната

22:18

Просунулись більш ніж на 30 км: де зараз ЗСУ та що контролюють в РФ

22:10

42-річний Олександр Педан розповів про свій вступ до ВНЗ та відстрочку

21:52

"Це божевілля": хлопець встановив рекорд і не спав 12 днів - дивіться, що з ним сталось

21:50

"Це меркантильний інтерес": путініст Галкін розповів про сім'ю Алли Пугачової

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти