Радіо Ехо Москви припинило мовлення через жорстку російську цензуру

Раніше вони вже піддавалися блокуванню і обмеженням через правду про "ДНР" і "ЛНР".
Радіоканал Ехо Москви припинив своє радіомовлення. Таке рішення було прийнято більшістю голосів ради директорів.
Раніше їх вже піддавав цензурі і намагався блокувати Роскомнагляд за наказом Генпрокуратури РФ "через недостовірну інформацію про операції в "ДНР" і "ЛНР".
Вони продовжували мовлення але сьогодні прийняли рішення про ліквідацію радіоканалу і сайту Ехо Москви через посилення цензури.
"Більшістю голосів ради директорів Ехо Москви прийнято рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту Ехо Москви", - передають на офіційній сторінці Еха Москви в Twitter.
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Автор: Анна Підгорна