Радіо Ехо Москви припинило мовлення через жорстку російську цензуру / Pic2.me

Радіоканал Ехо Москви припинив своє радіомовлення. Таке рішення було прийнято більшістю голосів ради директорів.

Раніше їх вже піддавав цензурі і намагався блокувати Роскомнагляд за наказом Генпрокуратури РФ "через недостовірну інформацію про операції в "ДНР" і "ЛНР".

Вони продовжували мовлення але сьогодні прийняли рішення про ліквідацію радіоканалу і сайту Ехо Москви через посилення цензури.

"Більшістю голосів ради директорів Ехо Москви прийнято рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту Ехо Москви", - передають на офіційній сторінці Еха Москви в Twitter.

Радіо Ехо Москви припинило мовлення через жорстку російську цензуру / twitter.com/EchoMskNews

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