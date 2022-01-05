"Поранили в голову та помер": ЗМІ повідомили про смерть мітингувальника в Казахстані

У мережі з'явилася інформація про загибель активістів / REUTERS

Сьогодні в Мережі з'явилася інформація про те, що в Атирау на заході Казахстану під час протестів вбили одного з демонстрантів, ще одного - поранено в голову, повідомляє Telegram-канал Orda.

За словами кореспондента Радіо "Азаттик" Санії Тойкен, мітингувальників в Атирау обстріляла поліція, пише The Insider. За її даними, в результаті були серйозно поранені мінімум дві людини: "одному з них потрапили в голову, він помер".

До цього в мережі з'явилася інформація про смерть протестувальника в Алмати, де силовики також відкрили вогонь по протестуючих.

Протести в Казахстані - що сталося

У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.

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Через масові акції протесту президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07: 00, воно триватиме з 5 по 19 січня. Також режим НС діятиме в Мангістауській області.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

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