Расистський скандал в УПЛ: "відмітився" провідний гравець Динамо та збірної України

Лукас Ранжел заявив про образу з боку Миколи Шапаренка / ФК Ворскла

Нападник полтавської Ворскли Лукас Рангель розповів про прояви расизм у поєдинку 14-го туру УПЛ проти Динамо, зокрема, з боку хавбека киян та лідера національної збірної Миколи Шапаренка.

"Після забитого гола я почув расистські вигуки з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від одного із гравців Динамо. То був №14 (Карлос де Пена). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець Динамо, №10 (Микола Шапаренко), сказав мені російською мовою образливе слово чорний", – заявив легіонер в ефірі програми Великий футбол.

Бразилець зізнався, що під час матчу не став відповідати на образи, а сфокусувався на грі. Після матчу ж, за його словами, він підійшов і все розповів судді. Він підтвердив, що також чув расистські вигуки. Рангел висловив надію, що реакція на цей епізод піде.

Нагадаємо, матч Динамо і Ворскли завершився несподіваною перемогою полтавців з рахунком 1:2. Це була перша поразка киян у чемпіонаті. Один з м'ячів у грі забив якраз Рангел. Осічкою "біло-синіх" скористався донецький Шахтар, який обіграв напередодні ковалевський Колос і очолив турнірну таблицю першості.

Динамо – Ворскла – огляд матчу

Реклама

До цього расистський скандал спалахнув на українському льоду. Форвард Кременчука Андрій Денискін зобразив мавпу, що очищає від шкірки й поїдає банан. Ганебний жест був адресований темношкірому гравцю Донбасу Джейлену Смереку з США.

Федерація хокею України дискваліфікувала Денискіна на 3 матчі. Також гравець отримав 10 матчів додаткової дискваліфікації, які він може викупити – сума грошової компенсації за один матч становить 5 000 гривень.

Читайте також: