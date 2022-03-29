Розкрито панічний головний біль Путіна у сфері безпеки

Володимир Путін / Reuters

Глава РФ Володимир Путін допустив серйозну помилку в питаннях безпеки після того, як Україна опублікувала імена і номери понад 600 кремлівських шпигунів.

Як пише Express, вважалося, що шпигуни причетні до вторгнення в Україну. Ця масова і прикра помилка в сфері безпеки є останньою в невпевненому вторгненні Росії і стала панічним головним болем для Путіна. Всього ГРУ оприлюднило дані про 620 росіян, які працюють на розвідувальне управління ФСБ, причетних до злочинної діяльності. Багато з шпигунів можуть бути простежені до їх робочих адрес, що базуються в штаб-квартирі ФСБ, ФСБ, на Луб'янці в Москві.

Витік стався після того, як Україна перехопила розмову двох агентів ФСБ. Агенти обговорювали загибель генерал-майора Віталія Герасимова. Це сталося після того, як Росія вивела з ладу власні захищені системи зв'язку, знищивши вишки 3G в Україні.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФНагадаємо, російський воєначальник Ігор Гіркін, також відомий під військовим псевдонімом Ігор Стрєлков, визнав, що війна Володимира Путіна проти України мала неприємні наслідки. Ветеран армії і колишній офіцер ФСБ підтвердив, що Україні вдалося дати відсіч Росії.

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