Розкрита правда про психічні розлади Путіна

Путін має проблеми з психікою / соцмережі

Психотерапевти стверджують, що у кривавого диктатора - президента РФ Володимира Путіна є всі ознаки "марення величності і когнітивного розладу".

Експерти проаналізували жестикуляцію і міміку кремлівського лідера на останніх його зустрічах і виступах і припустили, що він бореться з нервозністю.

За словами психотерапевта Спартака Суботи та професора кафедри теоретичної та практичної психології НУ "Львівська політехніка" Навгори Хазлатової в ефірі телемарафону UAразом, перед повномасштабним нападом на Україну диктатор випромінював впевненість, час від часу зі зловтіхою підхихикував і розслаблено сидів на своєму "троні". Йдеться про Радбез, на якому проголосили "незалежність" ЛНР" і "ДНР".

"У нього є маячня величності і марення дворянства. Марення-це абсолютна переконаність у помилкових судженнях без будь-яких доказів", - сказав Субота.

Але вже через кілька тижнів, після невдалого бліцкригу і ряду відвертих поразок російської армії в Україні, в психологічному портреті Путіна психотерапевти помітили явні зміни.

Зокрема, на відеокадрах, знятих після 24 лютого, в рухах і мові диктатора видно ознаки когнітивного розладу.

"Він починає заїкатися, запинатися. Не знає, як правильно донести свою думку. У нього постійний сумнів. Він перемовляє одні й ті ж фрази. Це виглядає так, ніби він боїться говорити щось конкретно. Видно, що він втрачає розум, втрачає здоровий зв'язок з реальністю. У нього немає уявлення про реальні події на фронті", – додав психотерапевт.

читайте також"НАТО нічого не побачить": офіцер РФ розкрив плани агресора щодо потайного вторгнення в країни БалтіїКрім того, на передостанній зустрічі з Лукашенком господар Кремля часто пританцьовував ногами, перебирав пальцями, не міг всидіти на одному місці. Він помітно нервував. А вже через деякий час, на крайній нараді двох президентів, всі ці дії Путіна стали менш вираженими. Очевидно, що диктатор почав приймати заспокійливі, які не принесли очікуваного результату.

"Зменшення напруги не проносить повного одужання, не приносить позитивного результату. Якщо він отримав якусь дозу медикаментів для релаксації, то вона тільки продовжила руйнувати його психіку", – зазначила Хазлатова.

Нагадаємо, в Німеччині оцінили необхідність переговорів з російським президентом про припинення війни в Україні. За словами експерта християнського-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики і голова комітету бундестагу з контролю за спецслужбами ФРН Родеріх Кізеветтер, це переговори не мають сенсу.

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