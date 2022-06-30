"Розминка перед другою хвилею": астролог передбачила, коли закінчиться війна в Україні

За словами астролога, війна в Україні може закінчитися тільки в 2023 році.
Війна в Україні може не закінчиться в 2022 році. Як прогнозує астролог Ангеліна Вакуліна, активні бойові дії триватимуть до середини зими.
"Грудень-січень, буде припинення активних бойових дій", - прогнозує астролог в Instagram.
Астролог зазначає, що найближчі півтора тижні буде в Україні дуже небезпечно.
"Зараз розминка перед осінньою другою хвилею. Київ як і раніше найбезпечніше місце, не рахуючи найближчі 1,5 тижні", - пише астролог.
Також вона зазначила, що війна в Україні може закінчитися тільки в "травні-червні 2023 року".
Напередодні астролог попередила, що Київ, Бровари, Біла Церква, Васильків, Фастів і найближчі населені пункти, Одеса, Дніпро, Харків, Івано-Франківськ знаходяться також в небезпеці.
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Коли закінчиться війна
Астролог Влад Росс зазначає, що червень-2022 обіцяє бути більш-менш спокійним і доброзичливим місяцем, без особливих напружених аспектів і рутини, проте є і заборони, який порушувати не варто.
При цьому астролог попередив, що варто очікувати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться.
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