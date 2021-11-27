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Руйнівний вибух на Ніколівщині: виявили тіло жертви

27 листопада 2021, 18:25

О 16:46 у м.Нова Одеса підрозділами ДСНС деблоковано тіло жінки з квартири на 4 поверсі.

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Вибух у Миколаївській області-виявлено ще одне тіло / Фото t.me/dsns_telegram

Сьогодні на місці потужного вибуху, який стався в житловому будинку Нової Одеси, рятувальники деблокували тіло жінки з квартири. Медики констатували її смерть, повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О 16: 46 у м.Нова Одеса підрозділами ДСНС деблоковано тіло жінки з квартири на 4 поверсі. Медиками констатована смерть жінки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальні роботи на місці події тривають.

Рятувальники шукають постраждалих

Рятувальники шукають трьох осіб, які можуть перебувати під завалами, повідомив заступник начальника ГУ ГСЧС в Миколаївській області Михайло Гриб.

"Зараз ми вживаємо заходів з пошуку трьох осіб, які, за даними місцевих органів влади, жили в цьому під'їзді. Доля їх поки невідома. Ми залучали кінологів, але живих людей під завалами поки службові собаки не виявили", - сказав Гриб.

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Він також зазначив, що трьох людей врятували з уцілілої квартири на 5-му поверсі. Рятувальники дісталися до них через дах будинку, бо сходинки між 4-м і 5-м поверхами зруйновані. Постраждалі зараз у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Вибух у Новій Одесі

У суботу, 27 листопада, о 09:20 в місті Нова Одеса в п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу на останньому поверсі. За інформацією рятувальників, зруйновано дві квартири на четвертому і дві квартири на п'ятому поверхах.

За попередніми даними, постраждали три людини. Їх передали медикам. У однієї людини попередньо перелом руки і пошкодження хребта, дві людини знаходяться в шоковому стані, повідомляє прес-служба ДержНС.

З пошкодженого під'їзду евакуювали 50 осіб. За даними Нацполіції, в квартирі на четвертому поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

viber
Миколаївська область вибух
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