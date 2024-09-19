"Хіба так робиться?": Маск жорстко затролив Кадирова - що він йому відключив

Кадиров зізнався, що йому довелось "відбуксирувати" залізного коня.

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Кадиров заявив, що Маск деактивував його машину / Колаж: Главред, скріншот, фото REUTERS

Мільярдер та засновник Tesla Ілон Маск дистанційно деактивував автомобіль Cybetruck, який, начебто колись подарував главі Чечні. Скандальний лідер країни Рамзан Кадиров плачеться у Telegram, що бізнесмен Маск "вчинив некрасиво" з автівкою, яку "піхотинець Путіна" озброїв і нібито відправив на фронт.

"Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх. Ви, напевно, пам'ятаєте його подарунок - "Кібертрак", який ми оснастили кулеметом і відправили на "сво". Машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Демонструвала маневреність та гарний захист екіпажу. Так от, нещодавно Маск віддалено відключив "Кібертрак". Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робиться?", - обурився Кадиров.

Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія. відео дня

Раніше правитель Чечні Рамзан Кадиров на весь інтернет хвалився подарунком від Ілона Маска і висловив йому подяку. Начебто бізнесмен подарував йому пікап Tesla Cybertruck зі встановленим на ньому кулеметом. Машину чеченський диктатор хотів відправити "в зону сво".

Кадиров вважає, що Маск деактивував його Cybetruck / фото: скріншот

Однак сам американський мільярдер Ілон Маск гучно заперечив, що робив главі Чечні Рамзану Кадирову Cybertruck такий дорогий подарунок.

"Ти серйозно такий відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це приголомшливо", - написав він, відповідаючи на пост у соцмережі X журналіста Сета Абрамсона.

Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Рамзан Кадиров - останні новини

До речі, вчора в Москві поблизу Кремля лунала стрілянина, адже кадирівці захопили будівлю. Як повідомляють російські ЗМІ, на офіси Wildberries розпочалася атака чеченських спортсменів одразу у кількох місцях Москви.

Нещодавно диктатор Путін приїхав у Чечню по військових. Вперше за 13 років російський диктатор Володимир Путін приїхав в цю країну та назвав себе "піхотинцем".

Окрім цього, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що Кремль прийняв рішення знищити "кадирівців". Військовий аналітик наголошує, що Кремль в ході обмежених наступальних дій на Сумщині буде намагатись руками ЗСУ знищити особисту армію Кадирова.

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