УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Новини

"Хіба так робиться?": Маск жорстко затролив Кадирова - що він йому відключив

Даяна Швець
19 вересня 2024, 20:54
319
Кадиров зізнався, що йому довелось "відбуксирувати" залізного коня.
Маск, Кадыров
Кадиров заявив, що Маск деактивував його машину / Колаж: Главред, скріншот, фото REUTERS

Мільярдер та засновник Tesla Ілон Маск дистанційно деактивував автомобіль Cybetruck, який, начебто колись подарував главі Чечні. Скандальний лідер країни Рамзан Кадиров плачеться у Telegram, що бізнесмен Маск "вчинив некрасиво" з автівкою, яку "піхотинець Путіна" озброїв і нібито відправив на фронт.

"Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх. Ви, напевно, пам'ятаєте його подарунок - "Кібертрак", який ми оснастили кулеметом і відправили на "сво". Машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Демонструвала маневреність та гарний захист екіпажу. Так от, нещодавно Маск віддалено відключив "Кібертрак". Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робиться?", - обурився Кадиров.

Хто такий Рамзан Кадиров

Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

відео дня

Раніше правитель Чечні Рамзан Кадиров на весь інтернет хвалився подарунком від Ілона Маска і висловив йому подяку. Начебто бізнесмен подарував йому пікап Tesla Cybertruck зі встановленим на ньому кулеметом. Машину чеченський диктатор хотів відправити "в зону сво".

Кадиров Cybetruck
Кадиров вважає, що Маск деактивував його Cybetruck / фото: скріншот

Однак сам американський мільярдер Ілон Маск гучно заперечив, що робив главі Чечні Рамзану Кадирову Cybertruck такий дорогий подарунок.

"Ти серйозно такий відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це приголомшливо", - написав він, відповідаючи на пост у соцмережі X журналіста Сета Абрамсона.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Рамзан Кадиров - останні новини

До речі, вчора в Москві поблизу Кремля лунала стрілянина, адже кадирівці захопили будівлю. Як повідомляють російські ЗМІ, на офіси Wildberries розпочалася атака чеченських спортсменів одразу у кількох місцях Москви.

Нещодавно диктатор Путін приїхав у Чечню по військових. Вперше за 13 років російський диктатор Володимир Путін приїхав в цю країну та назвав себе "піхотинцем".

Окрім цього, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що Кремль прийняв рішення знищити "кадирівців". Військовий аналітик наголошує, що Кремль в ході обмежених наступальних дій на Сумщині буде намагатись руками ЗСУ знищити особисту армію Кадирова.

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чечні Рамзан Кадиров Ілон Маск Tesla Motors
Реклама

Головне за день

"Це дуже непогано": у Зеленського пояснили "повернення" Шойгу - яка його роль

"Це дуже непогано": у Зеленського пояснили "повернення" Шойгу - яка його роль

23:08 Україна
"Найбільший котел": ЗСУ взяли в оточення величезну кількість росіян - командир

"Найбільший котел": ЗСУ взяли в оточення величезну кількість росіян - командир

22:54 Україна
Скільки військових РФ вдалось "переманити" в Курську область - Зеленський

Скільки військових РФ вдалось "переманити" в Курську область - Зеленський

22:13 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 20 вересня: Овнам - райський період, Скорпіонам - великі зміни 28978

Гороскоп на завтра 20 вересня: Овнам - райський період, Скорпіонам - великі зміни

Заморозки накриють частину України: де буде мінусова температура 23393

Заморозки накриють частину України: де буде мінусова температура

Повернення Криму Україні: ЗСУ пішли на операцію, що може змінити хід війни 15945

Повернення Криму Україні: ЗСУ пішли на операцію, що може змінити хід війни

Граблі більше не потрібні: як швидко позбутись від опалого листя - золоте правило 7101

Граблі більше не потрібні: як швидко позбутись від опалого листя - "золоте правило"

Останні новини

22:54

"Найбільший котел": ЗСУ взяли в оточення величезну кількість росіян - командир

22:13

Скільки військових РФ вдалось "переманити" в Курську область - ЗеленськийВідео

21:58

І Ротару виступить: у Києві пройде грандіозний концерт

21:36

Думку Путіна вже не змінити: Столтенберг назвав вирішальний фактор закінчення війни

21:22

"Відчутно відповімо": Зеленський емоційно відреагував на удар по пансіонату в СумахФотоВідео

Території з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи ЗаходуТериторії з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи Заходу
21:02

Може не дожити до 70: у Брюса Вілліса критично погіршився стан

20:59

Що означає дорожня розмітка з орнаментом: секрет "таємного шифру" для водіїв

20:54

"Хіба так робиться?": Маск жорстко затролив Кадирова - що він йому відключив

20:52

Арсеній Яценюк розкрив подробиці смертельної хвороби покійної сестри

Реклама
20:46

Представить "План перемоги України": Зеленський наступного тижня вирушить до США - ОП

20:24

Чому не можна зберігати акумулятор у квартирі: автомеханік попередив про загрозуВідео

20:18

Неприпустимо і цинічно: в Криму проїхались по Польщі після заяв про півострів

20:16

Зірка "Титаніка" вперше публічно висловилася про Україну

19:56

В Україні можуть зрости тарифи на воду: в чому причина

19:50

В Україні змінюється погода: де вдарить "мінус"

19:37

Королева Данії Маргрете II потрапила до лікарні - ЗМІ

19:27

Чому на стінах з'являється пліснява: 4 найкращі способи, як позбутися від проблемиВідео

19:17

ЗСУ можуть знищити важливі збройні арсенали РФ: у Defense Express розкрили координати

19:11

Деякі території України можуть мати окремий статус після війни - КлочокВідео

19:04

Ердоган плюнув Путіну в обличчя: як Туреччина серйозно підставила Росію

Реклама
19:00

Держбюджет-2025: де Україні брати коштиПогляд

18:59

Ситуація може різко змінитись: РФ готує нову провокацію і замінувала дамби - ЗСУ

18:38

Військовослужбовець розкрив, як ЗСУ планують удари по РФ: які об'єкти під загрозою

18:14

"Закінчити війну, назвавши це "перемогою": в ЗСУ розповіли про дедлайн Путіна

18:02

Можлива нова хвиля наступу окупантів на Покровськ: названо важливий фактор

17:53

США можуть повчитись в України: в Конгресі відзначили основну перевагу ЗСУ

17:46

Чи можна зливати масло в раковину: як його правильно утилізувати

17:45

Багато лежачих людей, є поранені: РФ вдарила по будинку для літніх людей у СумахФотоВідео

17:15

Граблі більше не потрібні: як швидко позбутись від опалого листя - "золоте правило"

17:15

Бракує озброєння: РФ перекидає техніку з України на Курщину - що відомоФото

17:11

Які речі не можна купляти в секонд-хенді: від старовинних меблів до лампочок

17:05

Над Україною "засвітився" білоруський Іл-76: що відомо

17:03

Лідія Таран зізналася, чому присвятила себе у Франції

16:56

Як українською буде "стелька": якої помилки варто уникатиВідео

16:47

Били по цивільних, валить сильний дим: РФ вдарила бомбами по місту Суми

16:41

Світло по кілька годин на день і без тепла: якою буде зима в Україні - доповідь ООН

16:37

Чому у британців і японців кермо праворуч, а в Україні ліворуч

16:15

Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив гучну заяву в залі суду: деталі

16:14

"Міг керувати, не повірите": Притула прокоментував плани стати президентом

16:13

РФ намагається вибити армію України із Курщини: Снєгирьов дав прогноз відступу ЗСУ

Реклама
16:08

Весільний подарунок бабусі для внучки "підірвав" мережу: що вона подарувалаВідео

16:06

РФ може вивести війська з чотирьох областей України лише за однієї умови - КлочокВідео

15:53

Лукашенко видав цинічну заяву про співпрацю з Україною: до чого тут "ДНР"

15:33

Угорський парламент іде під воду: моторошна негода продовжує кошмарити Європу

15:32

Путін створює 1,5-мільйонну армію: у розвідці Британії назвали головну проблему

15:31

РФ перетворила Кінбурнську косу на поле бою: які можуть бути наслідки

15:30

Росія готує масований обстріл найближчими днями: накопичує Х-101 — OSINT

15:15

Танки та тисячі боєприпасів: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги - що відомо

15:10

Тільки сучасні "Шерлоки Холмси" знайдуть дивного верблюда: загадка для найкмітливіших

14:48

Україні буде дуже тяжко пережити зиму: що чекає на енергетику

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти