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Резніков звернувся до США, Канади та Британії через можливий напад РФ

5 грудня 2021, 21:19

Саме зараз потрібно робити кроки щодо стримування президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

Резніков
Резніков висловився про військову агресію Росії / УНІАН

Британію, США і Канаду в Україні закликали направити своїх військових інструкторів ближче до російського кордону, повідомляє видання The Globe and Mail.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова це допоможе стримати російську агресію.

Саме зараз потрібно робити кроки для стримування президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну, оскільки потім "буде занадто пізно". Наприклад, на його думку, США, Канада і Росія могли б відправити в Україну більше своїх інструкторів і надати засоби оборони.

"У вас (канадців - ред.) є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити. Замість того, щоб мати тут 50 (військових - ред.) інструкторів, надішліть 500 інструкторів", - запропонував Резніков.

Іноземних військових, як зазначив міністр, потрібно розмістити ближче до лінії фронту, оскільки сьогодні вони знаходяться за більш ніж 1000 кілометрів від російського кордону - в Яворові.

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"Було б добре, якби канадські інструктори... були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях повинні майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США і прапор Британії. Це також було б хорошим знаком для росіян - що ви тут", - сказав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на тлі російської агресії проти України заявив про підготовку комплексу ініціатив проти політики і діяльності РФ. Йдеться про вторгнення російських військ в Україну.

Також раніше голова розвідувальної служби МЗС Великобританії (MI6) Річард Мур зробив скандальну заяву. За його словами, Росія є гострою загрозою, а президент країни-агресора Володимир Путін не визнає право України бути незалежною державою.

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військова агресія РФ новини України Олексій Резніков
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