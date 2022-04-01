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РФ великими силами атакуватиме Україну за двома напрямками - військовий експерт

1 квітня 2022, 23:22

Війна в Україні переходить у третю фазу, стверджує експерт.

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Російський окупант незабаром спробує атакувати Україну відразу за двома напрямками. Причому великими силами. Про це в інтерв'ю НВ сказав азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде.

За його словами, війна в Україні переходить у третю фазу.

"Росія дійсно виводить частину військ з Північної операційної зони. В яких масштабах вона планує їх виводити, у нас даних немає, але процес йде. Ми спостерігаємо, що війська виводяться в напрямку на схід від Харкова, щоб вдарити зверху по силам ООС - це говорить про повне переформатування операції. Російська армія спробує атакувати за двома напрямками великими силами, тобто, повна зміна тактики і дій", - зазначив експерт.

читайте такожРозслідувачі оприлюднили головну таємницю Кремля і ПутінаРустамзаде додав, що на цьому етапі Україні загрожує симетрична війна.

"До цього ваша стратегія була асиметричною, українська армія могла берегти сили і людей, зараз так працювати вже не вийде. Росія, швидше за все, буде намагатися виводити українську армію з міст з метою атаки лоб в лоб. Також російська армія спробує скористатися своєю вогневою перевагою, у неї більше засобів вогневого ураження, важкого озброєння", - сказав експерт.

Також він вважає це досить серйозним викликом для української армії.

"Є всі ознаки того, що ми побачимо велику наступальну операцію, а якщо противник має вогневу перевагу, то українська армія може серйозно постраждати, якщо не будуть вжиті заходи оборонного характеру. Щоб ефективно воювати, українській армії доведеться вести маневрену оборону, уникати контактних атак, уникати вогневого ураження від противника", - заявив Рустамзаде.

Він стверджує, що Україні загрожує масштабна наступальна операція РФ на сході.

"По лінії Харків-Маріуполь на схід від Харкова. У напрямку українських сил ООС буде завдано удару переважаючими силами і, швидше за все, кілька ударів будуть з боку так званих ЛНР і ДНР", - резюмував експерт.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

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