РФ почне новий етап війни проти України: експерт назвав дві умови, щоб його запобігти

Війна в Маріуполі / Reuters

Якщо економічні санкції щодо Росії будуть недостатніми, то війна в Україні може затягнутися. Але її новий етап можуть запобігти ЗМІ, заявив у коментарі Obozrevatel військовий експерт Ігор Козій.

"Другого, третього або четвертого етапу наступу в тому формулюванні, в якому це подають "експерти", не буде. Буде тривалий конфлікт до тих пір, поки вони остаточно не вирішать свої питання", – сказав він.

Також, за його оцінками, агресор може діяти за різними сценаріями. Зокрема, "це може виглядати як те, що ми бачимо в Маріуполі і Чернігові, або може виглядати як спроба зібрати сили і кинути їх на Київ, або якось ще".

Тому Козій рекомендує не недооцінювати противника.

"Техніка у них є, хоч і в поганому стані. На десять танків в нормальному стані один. Але в такому вигляді війна може тривати довго. Зібрали війська - кинули, створили щось - знову кинули", – додав він.

читайте такожУ Польщі назвали головну мету Путіна, розкритикували захід і заговорили про ядерну зброюКозій стверджує, що вирішальну роль у протидії агресії Кремля гратимуть санкції Заходу, а також активна робота засобів масової інформації в Україні.

"Але головне-це людський фактор. Якщо ЗМІ продуктивно працюватимуть проти РФ, показуючи, що вона робить в Україні, то думаю, того, що називається другою фазою, може і не бути", – підсумував він.

Нагадаємо, ЗСУ ведуть успішну боротьбу з російськими загарбниками. У Запорізькій області вже звільнено п'ять населених пунктів.

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