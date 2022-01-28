Роман Сасанчин охрестив новонароджену доньку - перші кадри таїнства

19-річний Сасанчин хрестив одномісячну донечку / instagram.com/sasanchyn_official

За день до Нового 2022 року український співак, переможець проєктів Голос.Діти і Голос країни Роман Сасанчин вперше став батьком. Його дружина Іванка подарувала артисту доньку Елізабет.

Менше ніж через місяць після появи малятка на світ, новоспечені батьки прийняли рішення охрестити дочку.

Таїнство відбулося в одній з церков міста Тернопіль. Крім хрещених дочки Сасанчина на обряді також були присутні його батьки та друзі пари.

Після хрещення Елізабет, молоді батьки, хрещені, друзі і родичі вирушили відзначати цю подію і перший світський вихід Елізабет в ресторан.

Зворушливим відео цього святого для Романа Сасанчина, його дружини Іванки і дочки, артист поділився на своїй сторінці в Instagram. Варто відзначити, що незважаючи на складнощі першого місяця, які зазвичай бувають у батьків новонароджених, на хрещенні і співак, і його дружина виглядають бадьорими і вкрай щасливими.

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Роман Сасанчин з дружиною, дочкою та її хрещеною матір'ю / instagram.com/sasanchyn_official

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