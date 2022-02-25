Росія не досягла жодної зі своїх основних цілей - глава британського Міноборони

Вторгнення Росії / REUTERS

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес у п'ятницю, 25 лютого, в ефірі SkyNews, сповістив, що на даний момент російська армія несе значні втрати, а також не виконала жодної з поставлених перед нею задач.

За його даними, за першу добу війни російська армія втратила вбитими понад 450 бійців.

"Наша оцінка на сьогоднішній ранок така, що Росія не досягла жодної зі своїх основних цілей", - повідомляє Уоллес.

Також він припускає, що кінцева мета путінської агресії - захоплення всієї України.

Крім того у своїй промові Міністр оборони Британії згадав бої в Гостомелі: "Один з головних аеропортів, які вони намагалися захопити своїм елітним спецназом, встояв і українці відбили його назад".

Реклама

читайте такожГоловна мета російської агресії: знищити владу України і особисто Зеленського-Подоляк

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України зараз ведуть важкі бої. Ворог вже зазнав втрат, і їх буде ще більше, адже вони прийшли на нашу землю, заявив глава Української держави.

Нагадаємо, у МВС відзвітували, яка ситуація в областях України. Відзначається, що військові РФ атакували не тільки підрозділи на кордоні, а й об'єкти в містах України.