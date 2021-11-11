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Росія поглине Білорусь та переключиться на Україну - Арестович

11 листопада 2021, 20:42

Путін завдяки нелегальним мігрантам вирішує свої основні завдання, до яких відноситься поглинання Білорусі, заявив чиновник.

Арестович
Арестович заявив, що Росія поглине Білорусь і переключиться на Україну / УНІАН

Нелегальні мігранти біля кордонів Білорусі - зброя президента Росії Володимира Путіна для поглинання цієї держави, щоб потім основні зусилля направити на Україну, заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу( ТКГ), позаштатний радник глави офісу Президента Олексій Арестович, пише Україна24

Арестович сказав, що Путін завдяки нелегальним мігрантам вирішує свої основні завдання, до яких відноситься поглинання Білорусі. При цьому президент РФ провокує керівництво цієї країни на необдумані вчинки і істерію, які викличуть визнання анексованого Криму російським, заявив радник голови ОП.

"Це нова зброя Путіна - нелегальні мігранти. Плюс ядерні бомбардувальники патрулюватимуть... уявляєте картинку для НАТО? З одного боку мігранти штурмують кордони, і над цим усім літають ядерні бомбардувальники", - підкреслив Арестович.

читайте такожЮрій Романенко. Німеччина пропонує Україні забрати мігрантів з Білорусі: що робити

Політик сказав, що після поглинання Білорусі основні зусилля РФ будуть спрямовані на Україну. Історію з мігрантами Арестович вважає певним відволікаючим моментом перед діями щодо України.

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Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що деякі країни Заходу зафіксували перекидання військових підрозділів РФ до кордонів України. Передислокація військ була встановлена після завершення російсько-білоруських військових маневрів.

В Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію військ і військової техніки РФ біля українських кордонів. Пересування підрозділів у відомстві пояснили плановими заходами противника, пов'язаними із завершенням навчань.

Журналісти Politico пізніше показали супутникові знімки, на яких можна було побачити російську військову техніку, а також персонал біля кордонів України. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що подібні дії вказують на концентрацію військ біля кордонів Української держави.

viber
мигранты Володимир Путін Олексій Арестович новини України новини Білорусі
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