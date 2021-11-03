Путін налякав ворогів Росії новими гіперзвуковими ракетами

Путін висловився про нове озброєння Росії / Reuters

З наступного, 2022 року, Росія забезпечить свій військовий флот гіперзвуковими ракеами Циркон. Президент РФ Володимир Путін заявив, що випробування цієї зброї завершуються, повідомляє ТАСС.

За даними агентства, Путін зробив цю заяву під час наради із оборони. За його словами, випробування гіперзвукової крилатої ракети Циркон морського базування завершуються.

"Під час тестування вона точно, в повній відповідності із завданням вразила як наземні, так і морські цілі з підводного положення і з надводних кораблів", - цитує видання Путіна.

Він додав, що ці ракети розпочнуть надходити на озброєння військово-морського флоту РФ з наступного року.

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Заява Арестовича про ракети України на Москву

Радник керівника Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович заявив про те, що в Кремлі можуть догратися до ситуації, при якій ракети України в "осяжному майбутньому" будуть спрямовані на Москву. За його словами, такі заходи є діями у відповідь на російську агресію щодо Києва.

Пізніше Арестович сказав, що Україна нікому не загрожує, а курс держави спрямований на реалізацію оборонної політики. За його словами, заява про ракети на Москву була зроблена у відповідь на подібні слова, які звучать з Росії, і є попередженням. При цьому чиновник визнав, що у Києва таких ракет поки що немає, проте в найближчі 10 років вони можуть з'явитися.