Росія збирається побудувати новий військовий полігон в окупованому Криму

РФ анонсувала будівництво нового військового полігону в Криму / Reuters

У Росії анонсували будівництво нового полігону на території окупованого Криму. Його створять військові для навчань десантників.

Загалом у 2022 році РФ запланувала провести близько 100 заходів підготовки для військових Повітрянодесантних військ, йдеться на сайті Міноборони країни.

Крім цього, в російському Міноборони зазначили, що продовжать нарощувати військовий потенціал.

"У 2022 році кілька десантно-штурмових і артилерійських підрозділів переозброять на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони Синя Осока в Іванівській області і Старокримський в Республіці Крим", – зазначається у повідомленні.

У військовому відомстві додали, що основну увагу приділятимуть підготовці військ до відпрацювання дій на всіх стратегічних напрямках.

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Раніше повідомлялося, що Росія перекидає нові військові сили до кордонів України. Про це заявили в дослідницькому центрі Conflict Intelligence Team. Зазначається, що також збільшуються раніше виявлені табори, виникають нові, а склад техніки розширюється.

Також в РФ раніше заявили, що готові застосувати за кордоном своє військо, якщо потрібно буде "захистити своїх громадян" у разі нападу на них.

Російські війська біля кордону України

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року – американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Проте Київ буде готовий до такого розвитку подій, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Після цього в РНБО розповіли, що Росія продовжує стягувати війська до прикордонних з Україною районів. У 200 кілометрах від українського кордону знаходяться 122 тисячі російських військових. На відстані 400 кілометрів від кордонів дислокуються ще 143 500 військовослужбовців.

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