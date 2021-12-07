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Росія стягує танки до лінії розмежування на Донбасі – розвідка

7 грудня 2021, 16:44

Крім цього, бойовики збільшили кількість снайперів на передових позиціях.

Росія стягує танки на Донбасі / Reuters

Порушуючи домовленості, Росія стягує до лінії розмежування на Донбасі в окремих місцях додаткові танки, самохідні артилерійські установки і бойові машини піхоти.

Таким чином РФ намагається не допустити стабілізації ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-міліметровими самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння", – зазначає розвідка.

Також бойовики збільшили кількість снайперів на лінії зіткнення. У розвідці зазначають, що таким чином окупанти хочуть збільшити втрати українського війська, провокувати вогонь у відповідь, а також знищувати камери відеоспостереження.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Росія сконцентрувала біля українського кордону 94 тисячі військових, але чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ готовий до такого сценарію розвитку подій, наголосив міністр.

Про те, що Росія хоче наростити кількість своїх військ біля кордонів України, повідомляла раніше і американська розвідка.

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