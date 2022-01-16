Росія спровокувала кризу та має проявити гнучкість - Столтенберг

Росія повинна проявити гнучкість-НАТО / УНІАН

Для деескалації ситуації на кордоні гнучкість має проявити Росія, а не Україна, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CBC News у неділю, 16 січня.

На запитання журналіста, чи може або повинен уряд президента України Володимира Зеленського робити більше в рамках Мінських домовленостей, щоб відтягнути Європу від нової війни, Столтенберг відповів:

"Агресором є Росія... очікувати, що жертва агресії має знизити ескалацію, значить представляти все трохи дивним, перевернутим чином".

При цьому НАТО як і раніше готовий знову сісти і вислухати побоювання Росії, підкреслив генсек Альянсу.

"Діалог, розмова, переговори - це не ознака слабкості, це ознака сили", - сказав Столтенберг.

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Однак подальше вторгнення на територію України буде "великою стратегічною помилкою з боку Росії", за яку доведеться дорого заплатити кров'ю, говорить глава НАТО.

"Українські Збройні сили зараз набагато краще навчені, краще оснащені, краще підготовлені, ніж вони були в 2014 році, коли Росія вторглася вперше", - резюмував Столтенберг.

Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проєкти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягуватимуть цей процес.

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