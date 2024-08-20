"Росіяни, білоруси, welcome": Орбан досі не пояснив рішення про спрощення в'їзду

Віктор Орбан проігнорував вимоги Брюсселю надати пояснення щодо спрощення в'їзду до країни росіян та білорусів.

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Угорщина без пояснень спростила умови в'їзду для росіян та білорусів / Колаж: Главред, фото: Getty Images

Угорщина включила росіян та білорусів до програми так званої "національної карти". Тепер ті, хто отримали таку карту, не проходять спеціальну перевірку при в'їзді в країну.

Це неабияк стривожило Європейську комісію, тому вона надала запит Угорщині дати відповідь до 19 серпня, чому та вирішила безперешкодно впускати росіян і білорусів на свою територію.

Будапешт проігнорував кінцевий термін та не надав жодної реакції.

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Про це повідомляє видання Euractiv.

На початку серпня європейський комісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон надіслала лист своєму угорському колезі Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної політики країни.

"Видача довгострокових віз і дозволів на проживання є індивідуальною справою держав-членів ЄС, але, що такі схеми мають бути ретельно збалансовані, щоб не поставити під загрозу цілісність спільної території без внутрішнього прикордонного контролю та належним чином враховувати потенційні наслідки для безпеки", - заявили в Європейській комісії.

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Йоханссон звернулася з проханням до Будапешта відповісти запит "не пізніше 19 серпня". У коментарі Euractiv вона підтвердила, що відповіді в строк не надійшло.

15 серпня вісім країн-членів ЄС - Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція написали спільний лист до Брюсселя. Основною думкою було висловити стурбованість тим, що послаблення обмежень Угорщиною може збільшити ризики для безпеки для всіх держав у складі Євросоюзу.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що спрощення вʼїду громадян РФ і Білорусі не становить жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони, "оскільки ці особи все одно мають проходити комплексну перевірку для в'їзду та перебування в Угорщині".

Позиція ЄС щодо Угорщини - останні новини

Нещодавно на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів схвалив резолюцію щодо підтримки України. В ній також засудили Віктора Орбана.

До речі, у Польщі вже заговорили про необхідність попросити Угорщину з НАТО і ЄС. Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов дав відповідь, чи може ЄС та НАТО знайти управу на Угорщину. За його словами, Китай знайшов точку вразливості в Євросоюзі, куди активно вкладається і це якраз і є Будапешт.

Вже давно Угорщина опинилася в ізоляції і дратує всіх членів ЄС. Про протилежні погляди між Угорщиною та іншими членами Євросоюзу свідчить те, що країна не отримала підтримки під час засідання Ради ЄС у закордонних справах.

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