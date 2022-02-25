Російські "Гради" розстріляли автобуси, що прямували на евакуацію людей у Щасті

Поки уточнюється, чи є постраждалі.
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що транспорт, який був відправлений в Щастя Луганської обл. для евакуації людей, потрапив під щільний обстріл російської армії.
"Автобуси, що їхали до Щастя евакуювати мешканців, потрапили під обстріли. Російські окупанти накрили їх "градами", - йдеться в повідомленні.
Подробиці та чи є жертви поки уточнюється.
Раніше повідомлялося, що українські військові відбили місто Щастя, яке атакував російський агресор. Військові РФ зазнали втрат-під час бою загинули близько 50 осіб з армії ворога.
Також під час бою за місто Щастя в Луганській області українські військові взяли в полон кількох російських солдатів.
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Автор: Анна Підгорна