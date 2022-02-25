Російські "Гради" розстріляли автобуси, що прямували на евакуацію людей у Щасті

Російські "Гради" атакували автобуси для евакуації в Щасті / facebook.com/sergey.gaidai.loga

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що транспорт, який був відправлений в Щастя Луганської обл. для евакуації людей, потрапив під щільний обстріл російської армії.

"Автобуси, що їхали до Щастя евакуювати мешканців, потрапили під обстріли. Російські окупанти накрили їх "градами", - йдеться в повідомленні.

Подробиці та чи є жертви поки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що українські військові відбили місто Щастя, яке атакував російський агресор. Військові РФ зазнали втрат-під час бою загинули близько 50 осіб з армії ворога.

Також під час бою за місто Щастя в Луганській області українські військові взяли в полон кількох російських солдатів.

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