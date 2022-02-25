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Російські підрозділи тікають з Біловодська - ООС

25 лютого 2022, 16:00

Українська армія провела вдалий контрнаступ.

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/ facebook.com/pressjfo.news

З'явилися свіжі новини про ситуацію в ООС.

Відомо, що ЗСУ вибили російських загарбників з Біловодська Луганської області.

Відбиття атаки противника було настільки сильним, що російським окупантам довелося тікати з поля бою.

"Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.

Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ", - свідчить повідомлення.

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Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнний стан. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

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