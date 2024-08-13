Російський Іл-20 отримав 'на горіхи': Варшава підіймала в небо F-16 - причина

У понеділок, 12 серпня над Балтійським морем два польські винищувачі F-16 перехопили російський літак-розвідник.

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Польські винищувачі F-16 перехопили російський літак-розвідник Іл-20 / Колаж: Главред, скріншот, фото: Getty Images, фото X / Dowództwo Operacyjne

Пара польських F-16, яка перебувала на чергуванні, перехопила та візуально ідентифікувала російський літак, який пролітав над Балтійським морем. Інформацією поділилося Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"12 серпня 2024 року чергова пара польських F-16 здійснила перехоплення і візуальну ідентифікацію літака Російської Федерації, який виконував політ над Балтійським морем. Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що захист польського повітряного простору є основою безпеки країни.

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Які переваги літака F-16? / Інфографіка: Главред

"Завдяки ефективному функціонуванню всієї системи протиповітряної оборони ми можемо бути впевнені, що захищені від загроз з повітря", - підкреслили у командуванні.

Що передбачає перехоплення авіації? Перехоплення авіації — це наближення повітряного судна ППО (літака-перехоплювача) до повітряного судна-порушника з метою його розпізнання, вказання його екіпажу на порушення та подальшого виведення порушника за межі забороненої зони чи супроводу його на найближчий аеродром посадки, повідомляє Вікіпедія. Перехоплення іноземного літака військовою авіацією передбачає наближення і встановлення візуального і радіоконтакту з іноземним літаком, який, наприклад, наближається до польського повітряного простору і з ним немає контакту. Таким чином пілоти винищувачів можуть ідентифікувати літак і скерувати його на визначений маршрут польоту, а у випадку більш серйозних ситуацій, наприклад, змусити його приземлитися в конкретному аеропорту.

До слова, це далеко не перший випадок таких маневрів в небі. Вже декілька разів за останні місяці траплялися випадки перехоплення російських літаків у Балтійському регіоні польськими або союзницькими винищувачами. Найчастіше розвідувальні літаки РФ здійснюють польоти над Балтійським морем, злітаючи переважно з баз в районі Кенігсберга.

Як відомо, місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії здійснює контроль за діяльністю російської авіації в регіоні.

Простір над країнами Балтії і саму Балтику патрулюють літаки Альянсу з баз у Мальборку, литовському Шяуляї і естонському Амарі.

Що таке F-16? General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 в українському небі - останні новини

Нагадаємо, що Україна може найняти американських пілотів для F-16. Американський сенатор Ліндсі Грем запропонував таку ідею президенту Володимиру Зеленському.

Хорошою новиною також є те, що F-16 має бути більше. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із колегою з Норвегії Еспеном Бартом Ейде щодо можливості розширення ініціативи винищувачів F-16 та залучення нових країн до формули миру.

Нещодавно найсмертоносніший пілот F-16 розповів, як Україні контролювати небо у війні. Ден Гемптон вважає, що Україна повинна запросити пілотів із інших країн, щоб воювали на F-16.

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