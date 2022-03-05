Російські окупанти стріляють у повітря, побоюючись мирного мітингу в Херсоні

5 березня в Херсоні на мирний мітинг вийшли близько 2 тис. місцевих жителів / t.me/Pravda_Gerashchenko

Вранці 5 березня жителі Херсона з прапорами України вийшли на центральну площу на мирний мітинг проти російських окупантів. Мета проста - показати, що, незважаючи на всі труднощі, які переживає місто в умовах воєнного стану, Херсон залишається Україною.

Вони зупиняють російські війська, які хочуть зайти в місто лише плакатами, криками "Геть окупанта!" і прапорами.

Російські військові намагаються розігнати акцію пострілами в повітря автоматними чергами, проте людей на площі стає все більше.

На площу для участі в мітингу вийшли вже близько 2 тисяч жителів Херсону.

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