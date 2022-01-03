Саакашвілі у грузинській в'язниці поставив жорсткий ультиматум

За словами Тутберідзе, Саакашвілі не дають можливості зустрітися з незалежними лікарями.
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі вимагає в Руставській в'язниці зустрічі з незалежними лікарями, а також можливості обміну конфіденційною інформацією з відвідувачами, повідомив адвокат політика Шота Тутберідзе.
"Якщо ці вимоги не будуть виконані пенітенціарною службою до 6 січня, Михайло Саакашвілі вдасться до крайньої форми протесту", - заявив Тутберідзе.
За словами Тутберідзе, Саакашвілі не дають можливості зустрітися з незалежними лікарями. Адвокати також вимагають від пенітенціарної служби "конфіденційно спілкуватися з Михайлом Саакашвілі, як це відбувалося раніше в Руставській в'язниці шляхом обміну записками".
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Раніше Саакашвілі розкрив подробиці свого особистого життя. Як написав він у Facebook, він припинив стосунки зі своєю дружиною Сандрою Рулофс.
Саакашвілі додав, що на сьогодні він перебуває у відносинах з нардепом від Слуги народу Єлизаветою Ясько.
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