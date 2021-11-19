Саакашвілі погодився припинити голодування, його везуть до шпиталю

Адвокати та незалежні медичні експерти також відправляться до війського шпиталю, щоб переконатися в тому, що там працюють висококваліфіковані лікарі.
Екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі перевозять до військового шпиталю в Горі через погіршення самопочуття.
За інформацією видання Грузія Online, політик має намір припинити голодування вже після переїзду.
"Саакашвілі згоден на переведення до госпіталю вГорі, і припинить голодування після розміщення в госпіталі", - заявив адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія.
Гварамія додав, що адвокати, члени консиліуму і незалежні медичні експерти також відправляться у військовий госпіталь, щоб переконатися в тому, що там працюють висококваліфіковані лікарі, а протокол відновлення після голодування - розписаний фахівцями.
"Зрозуміло, ми думаємо, що там напевно є і висококваліфіковані лікарі, але для нас важливо точно знати, і ми зможемо дізнатися це від фахівців, що там все протікає нормально, і протокол відновлення після голодування повинен бути розписаний фахівцями, і повинні бути щоденні звіти", - зазначив адвокат.
Нагадаємо, раніше лікар Саакашвілі зробив жахливий прогноз щодо його стану. Він заговорив про смерть і підкреслив, що діяти потрібно оперативно.
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