Знімальна група ТСН потрапила під обстріл: втікали в укриття під час прямого включення

Знімальна група ТСН потрапила під обстріл біля Бахмута / скріншот

Під час прямого ефіру журналіст ТСН Олександр Загородній та оператор Іван Головач потрапили під обстріл з боку рашистів. Знімальна група якраз працювала біля Бахмута. Про це повідомляє ТСН.

Журналіст розповідав про обстріли траси Бахмут - Лисичанськ. В цей час знімальна група сама опинилася в пастці, адже ці позиції почали обстрілювати. Загородній дав зрозуміти, що він почув звук, схожий на пролітаючу над головою ракету.

Журналіст і оператор відразу сховалися в так зване укриття, яке могло врятувати лише від осколків у разі вибуху поблизу. Вже лежачи їм довелося закінчувати включення.

Нагадаємо, Збройні Сили України відкинули російських окупантів з траси Лисичанськ - Бахмут. Тепер траса менше прострілюється і по ній можуть пересуватися гуманітарні вантажі.

Раніше Гайдай спростував поширювану в ЗМІ інформацію про те, що траса "Лисичанськ - Бахмут" нібито перекрита російськими окупантами.

"Після обіду ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя". Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми вже змогли завезти гуманітарні вантажі", – написав він у соцмережах.

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