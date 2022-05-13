Сенсація на Євробаченні 2022: за день до фіналу ставки букмекерів на перемогу України зашкалюють

Букмекери зробили свій прогноз, хто стане переможцем Євробачення.
В Італії в місті Турин йде підготовка до фіналу Євробачення 2022. Ще задовго до конкурсу букмекери почали прогнозувати, хто виграє в пісенному шоу.
Після двох півфіналів, де визначилися 25 фіналістів конкурсу, букмекери різко підняли ставки на переможця конкурсу.
Україну представляє на Євробаченні група Kalush Orchestra. Вони виступатимуть у фіналі з піснею Stefania.
Букмекери вірять, що цього року перемогу здобуде Україна.
До відкриття Євробачення нам пророкували 34% перемоги, після першого півфіналу віддавали 42, 45 і 49%, а станом на 13 травня – всі 60% на перемогу України в конкурсі.
Друге місце поки закріплено за Великобританією – від них виступатиме Сем Райдер піснею "Space Man", йому пророкують 11% перемоги.
А третє місце є шанс завоювати співачці зі Швеції Корнелії Джейкобс з піснею "Hold Me Closer".
Євробачення букмекери 2022-топ 10 країн
Також до десятки увійшли Іспанія, Польща, Греція, Сербія, Норвегія, Нідерланди та Італія.
Останнє місце в букмекерській таблиці зараз прогнозують Німеччині.
А ось Росію через війну в Україні відсторонили від конкурсу в 2022 році.
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