Серйозні випробування і нові зіткнення: астролог розповіла, що чекає Україну в 2022 році

Гороскоп для України на 2022 рік / Reuters, ua.depositphotos.com

Що чекає Україну в 2022 році і які ще випробування нам належить пережити, розповіла астролог і член Міжнародного товариства астрологічних досліджень США (ISAR) Тетяна Чайковська.

За її словами, Україна зараз переживає нелегкі часи. Зіткнення з ворогом можливі до кінця 2022 року, а поліпшення помітні вже навесні 2023 року.

"Зараз Україна переживає напружений період під назвою Саде Саті. Це зіткнення прогресу з регресом - Сатурна з Ураном, протистояння яких закінчується до кінця цього року. Період Саде Саті триває близько 7,5 років і буває в житті кожної людини, міста і держави. В Україні він почався в 2017 і закінчиться в березні 2023 року, але зараз найгарячіший період в цьому відрізку, оскільки планета карми, випробувань і страждань Сатурн проходить через місяць в карті України, а місяць – це народ України, який випробовують на міцність і загартовують у важких реаліях" - зазначає Тетяна Чайковська.

Противник знаходиться в руках України

Астролог запевняє, що зараз втрати понесуть, як український народ, так і країна-агресор.

Відкриті вороги в карті України показані місяцем у Водолії, а Росія вважається водолійською країною. Але великим плюсом є той момент, що противник знаходиться в руках України, а не навпаки, тобто наша країна має над ним силу.

Зіткнення і гарячі періоди з ворогом протягом 2022 будуть 3 рази:

з 25 березня по 18 квітня (пік 1-7 квітня);

з 25 липня по 22 серпня (пік з 31 липня по 9 серпня);

з 21 грудня по 11 січня 2023 (пік з 28 грудня по 6 січня 2023).

Але найтемніша ніч завжди йде перед світанком, нагадала астролог і запевнила, що після цих випробувань Україна стане тільки сильнішою.

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