Сергій Поярков на позашляховику мчав на червоне світло та потрапив у ДТП

У ДТП потрапив художник Поярков / скрін

Сьогодні ввечері в столиці на вулиці Кирилівській сталася ДТП, в якій травму голови отримав відомий художник Сергій Поярков, повідомляє Київ Оперативний.

На місці аварії знімальна група магнолії-ТВ поспілкувалася з поліцейськими і з'ясувала, як сталася ДТП.

Поярков рухався на поштовику Toyota по вулиці Кирилівській. Як розповіли очевидці, позашляховик почав повертати з сірої смуги наліво на заборонений сигнал світлофора і протаранив автомобіль Skоda, який їхав по прямій на своє зелене світло.

Водія легковика з численними травмами госпіталізували до лікарні. Сергій Поярков розповів знімальній групі "Магнолії-ТВ", що правил не порушував і повертав на вулицю Білицьку на зелений сигнал світлофора. Художник травмував голову, але від допомоги медиків відмовився.