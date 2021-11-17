Сергій Поярков на позашляховику мчав на червоне світло та потрапив у ДТП

Позашляховик почав загортати з сірої смуги наліво на заборонений сигнал світлофора і протаранив автомобіль Skоda
Сьогодні ввечері в столиці на вулиці Кирилівській сталася ДТП, в якій травму голови отримав відомий художник Сергій Поярков, повідомляє Київ Оперативний.
На місці аварії знімальна група магнолії-ТВ поспілкувалася з поліцейськими і з'ясувала, як сталася ДТП.
Поярков рухався на поштовику Toyota по вулиці Кирилівській. Як розповіли очевидці, позашляховик почав повертати з сірої смуги наліво на заборонений сигнал світлофора і протаранив автомобіль Skоda, який їхав по прямій на своє зелене світло.
Водія легковика з численними травмами госпіталізували до лікарні. Сергій Поярков розповів знімальній групі "Магнолії-ТВ", що правил не порушував і повертав на вулицю Білицьку на зелений сигнал світлофора. Художник травмував голову, але від допомоги медиків відмовився.
Нагадаємо, раніше в польському місті Шамотули 24-річний українець будучи в стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Один з Пішоходів загинув, а інший отримав важкі травми.
Також раніше у Снятині на Прикарпатті сталася ДТП за участю автомобіля патрульних. Під колеса потрапила жінка з півторарічною дитиною. Постраждалих госпіталізували.
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