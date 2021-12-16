Шмигаль зізнався, чи загрожує Україні другий локлаун

Тотальний карантин не вводитимуть через те, що в Україні зберігається високий показник вакцинації проти коронавірусу.
В Україні впроваджувати загальний локдаун через коронавірус не мають наміру, проте носіння захисних масок буде обов'язковим для українців ще довго, пише Інтерфакс-Україна, посилаючись на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Він зазначив, що тотальний карантин не вводитимуть через те, що в Україні зберігається високий показник вакцинації проти коронавірусу. Темпи щеплення досягають щотижня близько одного мільйона громадян.
"Більше 40% вакцинованих серед дорослого населення - це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесові, що локдаунів не буде", - заявив він.
Глава українського уряду додав, що деякі карантинні обмеження триватимуть ще досить довго. Зокрема, збережеться обов'язкове носіння масок в громадських місцях.
"Вакцинація не захищає на 100% від інфікування, а запобігає смерті і тяжкому перебігові захворювання", - пояснив рішення влади Шигаль.
Він же припустив, що масковий режим діятиме ще близько двох років.
Нагадавши, у Польщі з'явився новий штам коронавірусу "Омікрон". Перший випадок зараження підтвердили в МОЗ країни.
Також раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України може прийняти рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від коронавірусу.
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