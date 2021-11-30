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Ситуація на кордоні з Україною: Німеччина закликає до діалогу з Путіним

30 листопада 2021, 23:55

У разі порушення територіального суверенітету України Росія зіткнеться з серйозними економічними і політичними наслідками.

Хайко Маас
Хайко Маас виступив за діалог з Росією / REUTERS

Німеччина виступає за використання всіх можливостей для діалогу з Росією щодо ситуації на кордоні з Україною. Берлін зажадав від Москви прозорості пересування російських військ, йдеться в сьогоднішній заяві Хайко Мааса.

"Ми повинні використовувати всі можливості для діалогу з Росією в НАТО", - написав Маас в Twitter за підсумками зустрічі глав МЗС країн-учасниць Альянсу.

Маас підкреслив, що всі країни вимагають від Москви прозорості пересування російських військ. При цьому міністр зазначив, що в разі порушення територіального суверенітету України Росія зіткнеться з серйозними економічними і політичними наслідками.

Він також додав, що під час зустрічі міністрів відбувся перший обмін думками про нову Стратегічну концепцію НАТО.

"Ми хочемо розширити роль Альянсу в політичній координації. Роззброєння має стати пріоритетом", - уточнив Маас.

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Нагадаємо, раніше заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович наступ російських військ на територію України призведе до втрати боєздатності Збройних сил Росії і поставить під питання існування політичного режиму Володимира Путіна.

Дотого колишній керівник українського МЗС Павло Клімкін говорив-Керівник Росії, країни-агресора, Володимир Путін може вдатися до масштабних провокацій проти України. Але гарантії такого розвитку подій відсутні.

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