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Ситуація у Києві спокійна та контрольована - Національна гвардія України

24 лютого 2022, 18:50

Поліція і НГУ роблять все для збереження спокою киян.

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/ facebook.com/NGUmainpage

На сторінці НГУ в Facebook з'явилася підбадьорююча новина - ситуацію в Києві контролюють поліція разом з військовослужбовцями Національної гвардії України.

"Ситуація у Києві спокійна та контрольована.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку.

Також правоохоронці проводять із людьми роз’яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях.

Ситуація у столиці повністю контрольована. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків, адже все, що ми робимо, необхідне для забезпеченні безпеки у місті", - повідомляє НГУ.

Раніше в КМДА повідомили, що у Києві оголошено повітряну загрозу. Влада закликає терміново пройти в укриття цивільного захисту в разі включення сирен.

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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