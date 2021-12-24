Скільки мандаринів можна з'їдати на добу - відповідь дієтолога / Flickr / Nickolas Titkov

Мандарини можуть бути як шкідливі, так і корисні. Про це дієтолог і нутриціолог Надія Цапкіна розповіла в коментарі "РИА Новости".

Вона зазначила, що мандарини — відмінне джерело кальцію, магнію, калію, вітамінів D, K і B. клітковина, що міститься в такому фрукті, допомагає нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, а вітамін С зміцнює імунітет.

"У комплексі з фітонцидами та ефірними маслами цитрусові допомагають у боротьбі з вірусами. Наявність біофлаваноїдів і антиоксиданту бета-каротину запобігає утворенню ракових захворювань", - говорить Цапкіна.

Фахівець зазначила, що часте вживання мандаринів може призвести до проблем з печінкою, оскільки норма фруктози в день становить не більше 40 грамів. У день Цапкіна рекомендує з'їдати не більше чотирьох-п'яти мандаринів в день.

"Але й не потрібно забувати про можливу алергічну реакцію. Людям, що страждають гастритом, також варто бути обережними, так як мандарини можуть дратувати слизову оболонку кишечника і шлунка", - зазначила дієтолог.

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