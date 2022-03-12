Скільки коштує орендувати житло на Закарпатті, щоб "пересидіти війну"

Скільки коштує оренда житла на Закарпатті під час війни / колаж УНІАН

Повномасштабне вторгнення Росії змусило багатьох українців тікати в пошуках безпечного місця. Деякі їдуть за кордон, а деякі шукають притулок на території України, в основному в західних областях.

Главред дізнався, скільки коштує оренда будинку в Ужгороді та в передмісті.

На платформі онлайн-оголошень OLX пропонують орендувати житло подобово в центрі регіону за ціною від 800 грн.

Ліжко-місце в хостелі Ужгорода можна знайти за 500 грн з людини.

Оренда будинку в Хусті з власним двором коштуватиме на 200 грн дорожче.

За будинок в стилі ЕКО необхідно викласти від 1800 грн.

Раніше Главред писав, про те, де і як біженцям з України шукати житло за кордоном.

Також раніше аналітики проаналізували нинішню ситуацію з війною в Україніі ринком нерухомості і, якими будуть ціни на житло після закінчення бойових дій.

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