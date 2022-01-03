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Скільки країн можна відвідати з українським covid-сертифікатом: відповідь МОЗ

3 січня 2022, 21:03

За словами заступника міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, українцям відкритий доступ до 52 країн світу.

вакцина вакцинація
Скільки країн можуть відвідати українці з сертифікатом / Getty

У недалекому майбутньому українці зможуть відвідувати ще більше країн з сертифікатом вакцинації від коронавірусу. Зараз з документом запросто можна відвідати 52 країни світу, повідомляється на сторінці МОЗ в Facebook.

Незабаром Україна приєднається до глобальної мережі covid-сертифікатів і з того моменту українці зможуть відвідувати значно більше країн.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, українцям відкритий доступ до 52 країн світу, держав, які визнають українські COVID-сертифікати в Дії.

Згодом, незважаючи на пандемію коронавірусу і поширення нового штаму "Омікрон", українцям буде відкритий доступ ще понад 80 держав світу, які визнають українські covid-сертифікати, уточнила чиновник.

"Незабаром з українським covid-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі ковід-сертифікатів, здатної охопити всі країни світу. Учасники мережі визнаватимуть цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових документів при перетині кордону", - сказала Карчевич.

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За її словами, це означає, що у вакцинованих громадян України буде можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів самоізоляції в країнах прибуття, якщо це дозволяє епідемічна ситуація.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна через рік повністю ревакцинуватися - зробити щеплення двома дозами. При цьому людина може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення від коронавірусу.

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