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Помер колишній депутат Київради

11 грудня 2021, 19:56

Друзі повідомили, що Олексію стало зле о 6 годині ранку. Викликали "швидку допомогу", проте прибулі медики лише констатували смерть.

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Помер колишній депутат Київради / Facebook

Вранці 11 грудня в Києві помер депутат Київради VIII скликання Олексій Новіков (партія Єдність). Політику було всього лише 38 років.

Про смерть Олексія повідомила його дружина в Facebook.

"Сьогодні вранці від нас пішов мій коханий чоловік, прекрасна людина, син, батько і товариш, Олексій Новіков! Попрощатися з ним можна завтра 12.12.21, в Київському колумбарії на Байковому кладовищі о 14:00. З собою строго заборонено нести вінки, тільки живі квіти!"–- написала дружина Олексія.

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Друзі повідомили, що Олексію стало зле о 6 годині ранку. Викликали "швидку допомогу", проте прибулі медики лише констатували смерть. За непідтвердженими даними, причиною смерті стала ішемічна хвороба серця.

Пізніше пресслужба КМДА підтвердила, що причиною смерті став серцевий напад.

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Раніше Главред писав про те, що в неділю, 5 грудня 2021 року, в Іспанії пішла з життя відома актриса Інес Моралес (повне ім'я - Інес Моралес Іглесіас).

Інес Моралес в основному відома ролями лиходійок в іспанських і мексиканських "мильних операх" 80-их років.

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