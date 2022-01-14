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Пішов з життя глава СБУ часів президентства Кучми

14 січня 2022, 23:12

Леонід Деркач помер у віці 82 роки, повідомив його син екснардеп Андрій Деркач.

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Помер колишній глава СБУ Деркач / фото Ліга

Колишній глава Служби безпеки України Леонід Деркач помер у віці 82 років, повідомив його син екснардеп Андрій Деркач.

"Із земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом з ним пішла частина світу, який завжди був поруч. Батько виріс в суворі роки війни. Саме це важке життя навчило його бути будівельником. Він завжди цінував працю людей і намагався бути справедливим. Він був творцем! Будував він бойовий ракетний комплекс або створював митну систему і до сьогоднішнього дня пам'ятав все, що він зробив і створив; захищав країну, будучи офіцером КДБ; або, пройшовши шлях від молодшого лейтенанта до генерала армії, захищав Україну від зовнішніх і внутрішніх загроз... він завжди був творцем. Він був і залишиться прикладом. "Є така професія - Батьківщину захищати". Це про нього. Про мого тата. Він цінував людей і багато людей сьогодні згадають його з вдячністю. Згадають і в Дніпрі, і в Києві, і в Павлограді, де він багато зробив, будучи народним депутатом", - написав його син у Telegram.

Відспівування відбудеться в неділю, 16 січня, о 12.00 в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври.

Що відомо про Леоніда Деркача

Місце народження. Освіта. Народився в Дніпропетровську. У 1970 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету (за спеціальністю "інженер-механік"). У 1973-му-Вищі курси КДБ СРСР.

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Кар'єр. Працював на підприємстві Південмаш (Дніпропетровськ), на підприємствах ракетної промисловості.

  • З 1972 року - в управлінні КДБ СРСР у Дніпропетровській області. Був заступником директора Павлоградського механічного заводу, начальником Павлоградського відділу КДБ.
  • З грудня 1992 року - керівник Державної служби України з питань технічного захисту інформації.
  • З серпня 1994 по липень 1995 рр. - перший заступник Голови Служби безпеки України Валерія Малікова.
  • З липня 1995 по квітень 1998 рр. - голова Державної митної служби України.
  • З квітня 1998 по лютий 2001 рр. - голова Служби безпеки України.
  • 2002-2006 рр. - народний депутат України IV скликання (від виборчого округу №36 Дніпропетровщини). Член фракції партій Промисловців і підприємців України та "Трудова Україна". Член Комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Регалії. Генерал армії. Дійсний державний радник митної служби.

Сім'я. Одружений. Син Андрій Деркач (1967 р.н.) - колишній народний депутат України від Партії регіонів.

Раніше Главред писав про те, що український актор і письменник Євген Федорченко помер 13 січня на 75 році життя. Сумну новину про його смерть повідомила в соціальних мережах його дочка Олена. Євген Іванович служив у Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької. За свою кар'єру зіграв понад 100 ролей.

За свій внесок у розвиток культури України отримав звання Заслуженого артиста України (1992) та Народного артиста України (2006).

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Андрій Деркач
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