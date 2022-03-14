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Слабкий і невпевнений у собі "силач": розвінчано головний міф про Путіна

14 березня 2022, 18:06

Глава країни-агресора хоче здатися перед народом якимось богатирем, який здатний всіх і від усього захистити.

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Розвінчано головний міф про Путіна

Експерт з фашизму і авторитарних лідерів Рут Бен-Гіат пояснила чому громадяни РФ обожнюють свого диктатора Володимира Путіна навіть після його кривавого вторгнення в Україну.

За її словами, це пов'язано з образом "силача", який створив для себе російський президент. Однак насправді ж, він "слабкий і невпевнений у собі".

Як розповіла Бен-Гіат журналістам видання Ехргеѕѕ, Путін створив певний культ особистості, за яким сховав свої комплекси.

Зокрема, про це свідчить те, що в мережі можна знайти велику кількість фотографій президента РФ з оголеним торсом в Сибіру, що купається в крижаних водах або скаче по полю на коні.

Експерт каже, що таким чином глава країни-агресора хотів здатися перед народом якимось богатирем, який здатний всіх і від усього захистити.

"Я використовую слово "силач" для авторитаристів, які завдають шкоди або руйнують демократію і використовують мачизм (прояви агресивної маскулінності, що межують або супроводжуються чоловічим шовінізмом - ред.) як інструмент правління поряд з насильством, корупцією, пропагандою", – додала Бен-Гіат.

Також, за її словами, культ особистості Путіна, часто зображує його без сорочки, використовується для того, щоб представити його як втілення російської "сили". Його жорстока і насильницька манера говорити путінізми, повні загроз, є частиною цього.

"Я ясно даю зрозуміти, що "силачі" насправді слабкі і невпевнені в собі люди, але вони здаються в своїх країнах рятівниками, захисниками, тимчасовими секс-символами та іншими чоловічими архетипами", – заявила експерт.

читайте такожЗахідна зброя для України може змусити Путіна заговорити про мир - Королівський офіцерУ той же час, вчена-міжнародник Ніна Хрущова, правнучка колишнього прем'єр-міністра СРСР Микити Хрущова, порівняла Путіна зі Сталіним, який готовий вбивати людей, називаючи це їх порятунком. Путина. за її словами, насправді слабка і невпевнена в собі людина

"Зараз Путін далеко пішов від того, щоб бути сильною людиною. Він повномасштабний деспот, безжальний маніяк величі нарівні зі Сталіним і Мао, і пишається цим... Путін бомбить націю українців, які, за його словами, такі ж, як росіяни. Воістину по-сталінськи вбивати своїх людей, заявляючи, що це для їх же блага, що насправді Ти їх рятуєш", – висловилася Хрущова.

Нагадаємо, президент Російська Федерація Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

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війна в Україні Володимир Путін
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