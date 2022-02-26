Словенія допоможе Україні зброєю - передасть каски , гвинтівки і боєприпаси

Словенія допоможе Україні зброєю - передасть каски, гвинтівки та боєприпаси / pixabay.com

Міністр оборони Словенії Матей Тонін в ефірі Вечірнього шоу 24UR ZVEČER заявив, що Словенія допоможе Україні зброєю.

"Ми пошлемо їм каски, гвинтівки і супутні боєприпаси", - сказав він.

"Всі ці страждання - результат дій однієї людини, яка уявила, що хоче відновити радянську імперію. Цієї імперії більше немає, і зараз весь світ піддається випробуванню, тому що від результату в Україні залежить і майбутній режим", - підкреслює Тонін.

"Якщо те, що відбувається в Україні, залишиться безкарним, і президенту Путіну і його найближчому оточенню вдасться завоювати Україну, то, безумовно, виникає законне питання про те, хто буде наступним, яка країна, тому що я впевнений, що він не зупиниться. Це вирішальний момент, коли необхідно допомогти Україні", - заявив він.

Коли його запитали, як Словенія допоможе, Він сказав: "Останнім часом я кілька разів слухав президента Зеленського, який підкреслював, що Україна в 2022 році відрізняється від України в 2014 році. Він сказав: "Ми не очікуємо, що захід буде боротися за нас, ми будемо боротися за себе. Але ми очікуємо, що захід допоможе нам у технічному і військовому плані". На зустрічі членів НАТО одним з важливих моментів було те, що країни роблять все можливе, щоб допомогти також і у військовому плані. Саме тому Словенія відгукнулася на цей заклик і допоможе Україні зброєю. У ці дні ми відправимо Україні шоломи, гвинтівки і боєприпаси. Ми хочемо, щоб Київ міг захистити себе".

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Він сказав, що рішення було нескладним, тому що Словенія має 30-річний досвід того, як важко чекати на зброю в такій ситуації.

На питання, чи не боїться Словенія протидії з боку Росії, якою Путін погрожує всім, хто допомагатиме Україні, він відповів, що необхідно готуватися в першу чергу до кібератак. Але він підкреслив:"Свобода не має ціни, а це означає, що завжди потрібно боротися за правильні речі".

Між тим в ООН заявили, що світ продовжить закликати Росію до відповідальності - вже понад 50 країн засудили вето Російської Федерації на резолюцію ООН щодо війни проти України.

Також ЄС заборонив постачати Росії літаки, через що РФ може втратити половину авіафлоту.

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